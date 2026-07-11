Michael Keisers fällt weiter für Borussia Veen aus

Seit fast 17 Monaten ist Michael Keisers sportlich außen vor beim Bezirksligisten Borussia Veen. Der Stürmer hatte sich im Februar 2025 im rechten Knie das vordere Kreuzband gerissen. Und ein Comeback ist weiter nicht in Sicht. Er muss wohl erneut unters Messer. Und mit Felix Terlinden fällt bei den Krähen ein weiterer Angreifer bis auf weiteres aus. Und zu allem Überfluss verletzte sich zu Beginn der Sommer-Vorbereitung Linus van Treek am Fuß.
Beim Training am Dienstag knickte van Treek um, eine MRT-Untersuchung soll Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen. „Ein Band ist aber wohl gerissen“, sagt Alexander Wisniewski, der mit Lukas Höptner weiter als Duo die Veener trainiert.
Der Borussia ist in der Offensive ordentlich Substanz verloren gegangen. George Michael Wiedemann, dem in der vergangenen Saison zehn Treffer gelangen, wird aus beruflichen Gründen ein Jahr pausieren, aber als Athletiktrainer dabei bleiben. Tim Lange (7) verabschiedete sich zurück zum SV Menzelen. Die Zukunft von Felix Terlinden (11) ist ungewiss. Er fällt aus beruflichen Gründen auf unbestimmte Zeit aus.
Fünf der sieben Zugänge sind für die Offensive vorgesehen. Simon Dargel, Philipp Starbatty, Ben Kerkmann, Marvin Szentulat und Ben Bongartz tragen fortan das Krähen-Trikot. Linksfuß Starbatty kommt vom Uedemer SV mit der Empfehlung von 22 Treffern in 24 A-Liga-Partien. Zudem stoßen Arne Quernhorst für die Innenverteidigung und 6er-Position sowie Keeper Jefferson Borgmann dazu.
Zur Keisers-Verletzung meinte Wisniewski: „Michael ist eine zu lange Schraube eingesetzt worden. Deshalb konnte das Kreuzband nicht richtig zusammenwachsen. Er muss womöglich noch zweimal operiert werden.“
Die Veener wollen wie in der zurückliegenden Spielzeit möglichst früh den Klassenerhalt eintüten. „Alles andere darüber hinaus werden wir dann sehen“, so Wisniewski. Zum ersten Testspiel tritt die Borussia am Sonntag, 15 Uhr, beim Oberligisten SV Sonsbeck an. Die neue Bezirksliga-Saison beginnt am 16. August. Für den 18. August, 20 Uhr, wurde noch ein Testspiel gegen den SSV Lüttingen vereinbart.