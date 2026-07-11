Michael Keisers fällt weiter für Borussia Veen aus

Nächster Rückschlag für Kaisers. – Foto: Ken Klemmer

Seit fast 17 Monaten ist Michael Keisers sportlich außen vor beim Bezirksligisten Borussia Veen. Der Stürmer hatte sich im Februar 2025 im rechten Knie das vordere Kreuzband gerissen. Und ein Comeback ist weiter nicht in Sicht. Er muss wohl erneut unters Messer. Und mit Felix Terlinden fällt bei den Krähen ein weiterer Angreifer bis auf weiteres aus. Und zu allem Überfluss verletzte sich zu Beginn der Sommer-Vorbereitung Linus van Treek am Fuß.