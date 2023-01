Michael Kaufmann verlängert beim FC Vorbach

FC-Trainer Kaufmann hat die Zusage für die Saison 2023/2024 gegeben

Michael Kaufmann verlängert seinen Vertrag beim FC Vorbach für die Saison 2023/2024. Die verantwortlichen um Vorstand Hans Wiesnet und Spartenleiter Gerhard Wilterius finden somit ihre Wunschlösung.

Nach dem Aufstieg in der Corona-Saison 19/21 ist Kaufmann Coach in Vorbach. Dort hat er die Mannschaft in der Kreisliga etabliert und stabilisiert. Somit auch keine Frage das der FC gerne verlängern wollte. Das hat er nun getan.