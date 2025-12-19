– Foto: SV Langen

Michael Holt übernimmt den SV Langen Verlinkte Inhalte Michael Holt

Beim SV Langen wird der Sommer 2026 mehr sein als nur eine neue Spielzeit. Er markiert einen Wechsel an der Seitenlinie – und vielleicht auch einen kleinen Neuanfang. Michael Holt übernimmt zur Saison 2026/2027 das Traineramt und tritt damit die Nachfolge von Tobias Schulte an. Holt ist keiner dieser Trainer, die aus dem Taktikbuch gefallen sind. Er kommt aus dem Spiel selbst. Holstein Kiel, SV Meppen, Regionalliga, 3. Liga – Fußballplätze, auf denen der Wind meist rauer weht als die Schlagzeilen groß sind. Zahlreiche Spiele hat Holt dort absolviert, Erfahrungen gesammelt, Niederlagen weggesteckt und Siege gefeiert. Kurz: Er weiß, wie Fußball riecht, wenn er nicht geschniegelt daherkommt.

„Wir freuen uns riesig“, sagt Jeffrey Albers, Vorstand Fußball des SV Langen – und es klingt nicht nach Funktionärsfloskel. Vielmehr nach der Erleichterung, jemanden gefunden zu haben, der den Fußball nicht erklären muss, sondern ihn lebt. Holt bringt Sachverstand mit, aber auch die Erinnerung daran, wie es sich anfühlt, selbst auf dem Platz zu stehen, wenn die Beine schwer und die Entscheidungen schnell sein müssen. Nach seinen Stationen als Co-Trainer will Holt nun selbst Verantwortung übernehmen. Den nächsten Schritt gehen. „Wir sind froh, diesen Weg gemeinsam zu gehen“, sagt Teammanager Stefan Kohne – und meint damit mehr als nur das Sportliche. Beim SV Langen glaubt man, dass Holt nicht nur fachlich, sondern auch menschlich passt. Ein Trainer, der zuhört, aber weiß, wann er laut werden muss. Einer, der führen kann, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.