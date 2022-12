Michael Hagmann wird neuer Trainer des SV 08 Laufenburg Landesligist präsentiert neuen Coach und neuen Assistenztrainer

Der 35 Jahre alte Hagmann bringt bereits mehrere Jahre Erfahrung im Trainergeschäft mit. 2016 begann er seine Laufbahn an der Seitenlinie beim B-Ligisten SV Lottstetten. Nach Assistenzstellen beim FC Erzingen (auch als Interims-Chefcoach) und FC Tiengen war er von 2019 bis März 2022 mit Oliver Neff hauptverantwortlich beim Bezirksligisten FC Rot-Weiß Weilheim tätig. Nun übernimmt Hagmann den Tabellenneunten der Landesliga. "Der in Erzingen wohnhafte Key Account Manager ist derzeit dabei, die Fußballtrainer-B-Lizenz zu erwerben", hieß es seitens des SV 08.

Neu im Trainerteam ist Francesco D'Acunto, der früher für die erste Laufenburger Mannschaft aktiv war. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler, der unter anderem für den SV Jestetten auflief, sammelte seine ersten Erfahrungen als Coach bei der SG Lottstetten in der Kreisliga B. Für die Reserve der Nullachter schnürte D'Acunto in dieser Saison zweimal die Kickschuhe in der Bezirksliga. Künftig wird er mit Raffaele Cella dem neuen Cheftrainer Hagmann assistieren, während der bishrige Co-Trainer Olaf Malzacher demzufolge nicht mehr dem Trainerteam angehört. Der SV 08 startet am 23. Januar in die Vorbereitung, das erste Testspiel ist für den 28. Januar gegen den Verbandsligisten FV Lörrach-Brombach (14 Uhr) terminiert.

Hagmann folgt bei den Nullachtern auf Alaa Eldin Atalla, der vor der letzten Partie des Jahres seinen Rücktritt erklärt hatte. Nach dem Abgang des langjährigen Cheftrainers Michael Wasmer "wollte im Sommer dieses Jahres auf dessen Posten partout keine Kontinuität mehr einkehren", so der Verein. "Nachfolger Branimir Sarenac wurde, noch bevor die Saison offiziell begonnen hatte, nach seinem ersten (Pokal-)Pflichtspiel suspendiert, so dass mit Dietmar Knab ein Interimstrainer einspringen musste." Atalla, aus der Reserve in die erste Mannschaft befördert, "sah kurz vor Beginn der Winterpause nach aus dem Team heraus aufkommender Kritik keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit und erklärte seinen Rücktritt". Beim letzten Spiel vor der Winterpause standen schließlich die Co Trainer Olaf Malzacher und Raffaele Cella an der Seitenlinie. Für die beiden Assistenten war die Chefrolle derweil berufsbedingt keine Option.