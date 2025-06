Michael Grahmann künftig an der Presberger Seitenlinie

Rüdesheim. Nach dem Relegations-Wunder aus der Vorsaison hatte es in der vergangenen Kreisoberliga-Saison für den SV Presberg nicht gereicht. Als abgeschlagenes Schlusslicht stiegen die Presberger aus der KOL in die A-Liga ab. Nach Jahren, in denen es deutlich mehr Niederlagen als Siege für die Hartplatzhelden setzte, will sich der Club nun in der A-Liga stabilisieren. Dafür hat das Team durch einigen Neuzugänge Verstärkung erfahren - aber auch durch einen neuen Trainer.