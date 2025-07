Michael Flad kehrt zurück zum TuS Efringen-Kirchen II

Zur neuen Saison wird Michael Flad primär das Team in der Kreisliga B verstärken und bringt dabei nicht nur sportliche Qualität, sondern auch langjährige Vereinsverbundenheit mit.



Der 37-jährige Mittelfeldspieler war bereits viele Jahre für die Erste Mannschaft des TuS aktiv und kennt den Verein sowie das Umfeld bestens. Nach seiner einjährigen Zwischenstation beim FC Huttingen schließt er sich nun erneut dem TuS an – diesmal mit dem Fokus auf die Zweite Mannschaft.



Mit seiner Rückkehr erhält das Team wichtige Impulse in Sachen Spielübersicht, Routine und vor allem wuselige Dribblings.