Michael Ernst gibt mit 58 Jahren sein Combeack in der 3. Herren

– Foto: Christian Dohrmann



1985 - die 3. Herren war kurz zuvor gegründet worden - spielte Michael Ernst erstmals für den MTSV Selsingen und er ist noch immer aktiv, kommt regelmäßig in der S-50 des Vereins zum Einsatz und nun kam es am Sonntag zu einem besonderen Comeback: Gut 41 Jahre nach seinem 1. Spiel für die 3. Herren, spielte der gebürtige Ober Ochtenhausener noch einmal in dieser Elf.

Der 58-Jährige scheint ja schon immer dagewesen zu sein, ein zäher Spieler, ein Kämpfer, scheinbar unverwüstlich hat der langjährige Kapitän der 2. Herren in den letzten vier Jahrzehnten in allen Herrenteams - von der 1. bis zur S-50 des MTSV gespielt und nun noch einmal für die 3. Herren in der 4. Kreisklasse Nord.

"Michael hat am Donnerstag direkt vor uns Training mit seinem Jugendteam", so MTSV-Coach Christian Dohrmann. "Und er hat mitgekriegt, dass uns einige Leute am Sonntag fehlen würden und gemeint, dann könne er ja aushelfen. Das haben wir natürlich sehr gern angenommen."

Nicht nur, aber auch weil schon ein Ernst in dieser Mannschaft spielt - Neffe Nico Ernst. "Ich denke, es war für beide eine schöne Geschichte, dass sie tatsächlich bei einem Spiel gemeinsam auf dem Platz stehen", so Dohrmann.

Mit Erfolg übrigens: Selsingen III lag zwar gegen Hipstedt II lange mit 0:1 zurück. Doch Leon Fuß und Romnans Denisovs drehten die Partie durch zwei Tore in der zweiten Hälfte und 20 Minuten vor Schluss war es soweit: Michael Ernst wurde eingewechselt, spielte an der Seite seines 26-jährigen Neffen auf der Sechserposition. "Es hat Spaß gemacht mit den ganzen jungen Leuten mal wieder auf einem großen Platz zu spielen", so der 58-Jährige, der 2009 im legendären S-32 Kreispokalendspiel den MTSV als Kapitän zum Pokalsieg geführt hatte.

Und mithalten konnte er immer noch: "Viel brauchte ich aber auch wirklich nicht zu tun. Die Jungs haben es mir sehr leicht gemacht", so Ernst, der bereits einen Tag später seinen 597. Einsatz für den MTSV Selsingen hatte - für die S-50 gegen SV Li/Fa - Grasberg.

