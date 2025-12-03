Michael Ebling steigt bei RWO Alzey als Trainer aus

ALzey. Weil RWO Alzey (seit dieser Saison in Spielgemeinschaft mit dem TV Lonsheim) der dritte Abstieg in Folge droht, hat Michael Ebling zur Winterpause aus eigenen Stücken seinen Trainervertrag beim A-Klassisten gekündigt. „Ich wollte, dass mein Nachfolger noch ausreichend Zeit hat, um die Wende zum Besseren einzuleiten“, so der 51-Jährige. Unter seiner Regie holte der Verein aus 18 Spielen zwölf Punkte, muss aber als Tabellen-14. um den Klassenverbleib bangen. Ebling: „Ich hatte mehr erwartet“.

RWO Alzey verliert mit Michael Ebling nicht nur den Trainer, sondern einen, wenn nicht sogar: den, Motor für den Transformationsprozess, in dem sich der ehemalige Oberligist seit zwei Jahren befindet. Ebling trug maßgeblich dazu bei, dass die Jugendarbeit in den älteren Jahrgängen forciert wurde, was der finanziell arg gebeutelten RWO Alzey mittelfristig eine Zukunft offerierte. Alle Hintergründe, und was die kommenden Wochen beim Wartbergklub anbelangt, lest ihr im Plus-Artikel.

Unter dem neuen Vorstand, der RWO vor gut zwei Jahren übernahm, ist das nun der fünfte Trainerwechsel. Der Traditionsverein trennte sich zunächst von Max Kimnach / Lars Weingärtner. Die von ihm geholten Enes Sovtic und Vllaznim Dautaj gingen mit dem Landesliga-Abstieg. Nachfolger Christoph Heinrich / Heinz Mack gingen zum Ende vergangener Saison nach dem Abstieg aus der Bezirksliga. Mit der Neu-Installation von Michael Ebling und Levent Yalkin war die Hoffnung verbunden, eine nachhaltige Lösung gefunden zu haben. Dies ist nach einem halben Jahr aber auch schon wieder Geschichte.