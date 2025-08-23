Michael Eberwein lässt den BVB beim VfL Bochum jubeln

Dabei gelang dem Aufsteiger der Blitzstart: Bochum II traf nach vier Minuten durch Lirim Jashari, aber der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Eberwein, der übrigens beim FC Bayern München ausgebildet wurde, traf nach Vorarbeit von Ousmane Diallo zunächst zum Ausgleich (14.). Im zweiten Abschnitt war es dann erneut der 29-Jährige, der den BVB zum Jubeln brachte: Diesmal bediente Babis Drakas den Angreifer, der beim Abschluss noch seinen Verteidiger tunnelte (65.).

Borussia Dortmund II steht mit acht Punkten auf Platz acht und damit im Mittelfeld, hat aber auch nur drei Punkte weniger als die Sportfreunde Siegen. Der VfL Bochum II folgt mit wenig Abstand auf Rang elf (fünf Zähler).

VfL Bochum II – Borussia Dortmund II 1:2

VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Stevan Tasic, Nicolas Abdat, Niklas Jahn, Vahidin Turudija, Henri Matter, Keanu Kerbsties, Luis Hartwig, Lirim Jashari (67. Ben Heuser), Jonathan Akaegbobi - Trainer: Heiko Butscher

Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning, David Lelle, Ismael Mansaray, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Antonio Fóti, Ayman Azhil, Tony Reitz, Babis Drakas, Ousmane Diallo - Trainer: Mike Tullberg

Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen)

Tore: 1:0 Lirim Jashari (4.), 1:1 Michael Eberwein (13.), 1:2 Michael Eberwein (65.)



Vorschau:

Im Ruhrstadion des VfL Bochum hat es schon reichlich Schlachten gegen Borussia Dortmund gegeben. Der BVB hat auswärts gegen Bochum in der Bundesliga zuletzt viermal nicht gewonnen, doch vor dem Duell am Samstag gilt eine gänzlich andere Rechnung. Schließlich duellieren sich ab 14 Uhr die Reserve-Mannschaften beider Klubs im Profi-Stadion des VfL. Hier gibt es den Liveticker.

Der BVB hat mit seiner U23 zuletzt 2014 zweimal gegen Bochum II getestet, in der Zwischenzeit hatten die "Castroper" lange Zeit keine Reserve-Mannschaft und Dortmund griff einige Jahre in der 3. Liga an. In der vergangenen Saison stieg Schwarz-Gelb aber ab und die Bochumer im ersten Jahr, das in der Oberliga Westfalen stattfand, der Neugründung sofort auf.