Michael den Heijer erfüllt sich Traum

Der Neuseeländer Michael den Heijer machte aus seiner Enttäuschung nach der bitteren 0:10-Niederlage gegen Bayern München zum Auftakt der Klub-WM im TQL Stadium in Cincinnati (Ohio) vor 21.152 Zuschauern keinen Hehl. „Es war uns klar, dass es sehr, sehr schwer werden würde. Trotzdem sind wir sehr enttäuscht über das Ergebnis“, sagte der Innenverteidiger von Auckland City, der in der Corona-Saison 2020/21 für den Oberligisten 1. FC Kleve gespielt hat.

Michael den Heijer war bei der Vorstellung der Mannschaften kurz vor dem Anpfiff als erster Spieler des Gewinners der Champions League der Ozeanischen Fußball-Könfoderation (OFC) ins Stadion eingelaufen. Er stand gegen die Bayern 82 Minuten als zentraler Akteur und Kommandogeber in der Fünfer-Abwehrkette auf dem Platz. Sie hatte in der Hitze von Cincinnati pausenlos eine Menge Arbeit.

Der 29-jährige den Heijer, der hauptberuflich in Neuseeland für eine Kinder- und Jugendstiftung arbeitet, verursachte in der Partie zwar einen Elfmeter, der zum 0:8 führte. Doch er konnte auch das eine oder andere wichtige Duell gegen die Bayern-Stars gewinnen. Unter anderem stoppte er Torjäger Harry Kane, der überraschend beim Kantersieg des deutschen Rekordmeisters leer ausging.

Eine Überraschung gab es für Michael den Heijer auch, als er dem englischen Top-Stürmer, den er als Vorbild auf und neben dem Platz ansieht, erstmals auf dem Rasen gegenüberstand. „Harry Kane ist viel größer, als ich gedacht habe“, sagte der Abwehrspieler.

Er hatte in der Saison 2020/21 nach seinem Wechsel aus Nimwegen zum 1. FC Kleve sieben Meisterschaftsspiele und eine Pokalpartie für den Oberligisten bestritten. Dann sorgte Corona dafür, dass den Heijer, der in Nimwegen zwischenzeitlich auch als Kellner gearbeitet hatte, die Rückreise nach Neuseeland antrat.

„Ich bin extrem stolz, bei diesem Turnier antreten zu dürfen. Die Chance, mit einigen der weltbesten Spieler auf dem Feld zu stehen, wird mir ewig in Erinnerung bleiben“, sagte Michael den Heijer. Und er kann selbst auch eine ganz besondere Erinnerung an einen Spieler, den er sehr schätzt, mit zurück nach Neuseeland nehmen. Denn Michael den Heijer hat nach der Partie in Cincinnati das Trikot mit Thomas Müller getauscht.

Müller-Trikot abgestaubt

„Ja, ich habe jetzt ein Müller-Trikot – er ist ein richtig klasse Typ“, sagte den Heijer stolz. Er hatte einem möglichen Aufeinandertreffen mit Müller entgegengefiebert. „Ich hoffe, dass er mitspielt. Es wäre schön, gemeinsam mit Thomas Müller auf dem Platz zu stehen – nach allem, was er im Fußball erreicht hat“, so den Heijer.

Der Abwehrspieler wird mit seinem Team auch in den beiden folgenden Vorrundenpartien in der Gruppe C nur krasser Außenseiter sein. Auckland City trifft am Freitag, 20. Juni, 18 Uhr (MESZ), in Orlando auf den portugiesischen Top-Klub Benfica Lissabon. Im letzten Gruppenspiel geht es am Dienstag, 24. Juni, 21 Uhr, in Nashville gegen Boca Juniors (Argentinien).