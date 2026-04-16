Michael Brunner: „Wir knüpfen nur an die Hinrunde an“

Der FC Hausen ist in der Kreisliga A, Staffel West, die „Mannschaft der Stunde“: In den bisher fünf Partien der Rückrunde hat das Team von Michael Brunner die volle Punktezahl erspielt und sich dem Tabellenzweiten Schopfheim an die Fersen geheftet. Über die Gründe für den aktuellen Lauf spricht der Coach im Kreisligatipp.
Herr Brunner, der FC Hausen hat in den bisherigen Rückrundenspielen die volle Punkteausbeute erzielt. Wie erklären Sie sich diesen Höhenflug?
Michael Brunner: Ich denke, wir sind nicht zufällig so gut gestartet. Wir hatten schon die Hinrunde erfolgreich abgeschlossen – da waren wir sechs Spiele in Folge ohne Niederlage geblieben, mit fünf Siegen und einem Unentschieden gegen den TuS Kleines Wiesental (1:1). So gesehen, knüpfen wir nur an die Hinrunde an und sind weiterhin gut dabei. An einer guten Vorbereitung liegt es weniger: Einige Spieler hatten absagen müssen, und wir hatten nur zwei Testspiele. Trotzdem sind wir gut drauf, und man merkt den Gegensatz zu den vorigen zwei Saisons: Wenn man oben steht, hat man auch das eine oder andere Mal das nötige Spielglück.
Vom SV Schopfheim auf dem zweiten Tabellenplatz trennen Ihre Mannschaft nur zwei Punkte. Liebäugelt man da mit der Vizemeisterschaft und den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga?
Brunner: Liebäugeln mit der Meisterschaft oder Ähnlichem tun wir weniger. Wir wollen weiterhin alle Spiele gewinnen, dann werden wir sehen, wie es am Ende aussieht. Es wird auf alle Fälle spannend werden – ich hätte nicht gedacht, dass unsere Konkurrenten schon Federn lassen und dass es bereits so eng wird. In zwei Wochen werden wir ein Superspiel haben, das Derby gegen Schopfheim. Es wäre natürlich klasse, wenn wir mit einem Sieg über Steinen-Höllstein den Boden bereiten für ein geiles Derby um Platz zwei. Weiterlesen: Michael Brunner, FC Hausen: "Wir sind nicht zufällig so gut gestartet" (BZ-plus)