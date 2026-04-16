Michael Brunner: „Wir knüpfen nur an die Hinrunde an“ Der Trainer des FC Hausen über seine Sicht auf den erfolgreichen Rückrundenstart +++ Kreisligatipp zum 22. Spieltag von Jürg Schmidt (BZ) · Gestern, 22:50 Uhr · 0 Leser

Michael Brunner, der zum Saisonende scheidende Trainer des FC Hausen, will mit seinem Team den aktuellen dritten Tabellenplatz festigen. – Foto: Verein

Der FC Hausen ist in der Kreisliga A, Staffel West, die „Mannschaft der Stunde“: In den bisher fünf Partien der Rückrunde hat das Team von Michael Brunner die volle Punktezahl erspielt und sich dem Tabellenzweiten Schopfheim an die Fersen geheftet. Über die Gründe für den aktuellen Lauf spricht der Coach im Kreisligatipp.

Herr Brunner, der FC Hausen hat in den bisherigen Rückrundenspielen die volle Punkteausbeute erzielt. Wie erklären Sie sich diesen Höhenflug? Michael Brunner: Ich denke, wir sind nicht zufällig so gut gestartet. Wir hatten schon die Hinrunde erfolgreich abgeschlossen – da waren wir sechs Spiele in Folge ohne Niederlage geblieben, mit fünf Siegen und einem Unentschieden gegen den TuS Kleines Wiesental (1:1). So gesehen, knüpfen wir nur an die Hinrunde an und sind weiterhin gut dabei. An einer guten Vorbereitung liegt es weniger: Einige Spieler hatten absagen müssen, und wir hatten nur zwei Testspiele. Trotzdem sind wir gut drauf, und man merkt den Gegensatz zu den vorigen zwei Saisons: Wenn man oben steht, hat man auch das eine oder andere Mal das nötige Spielglück.