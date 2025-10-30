Michael Brunner: „Eine Entwicklung, die mir Sorgen bereitet“

BZ: Herr Brunner, der FC Hausen hatte am vergangenen Wochenende spielfrei. Davor gab es zwei deutliche Niederlagen. Wie ist aktuell die Stimmung in der Mannschaft?

Michael Brunner: Die Stimmung ist noch immer gleich. Wir hatten ja schon ein paar Punkte gesammelt, gerade gegen die Gegner, die ganz unten stehen. Wir wissen, dass das Pflichtsiege waren. In der Vergangenheit hatten wir immer eher Probleme gegen Mannschaften, die in der Tabelle unten stehen und fußballerisch oft tief in der eigenen Hälfte stehen. Da haben wir früher öfters Punkte liegen lassen. Demnach war das schon mal sehr positiv. Die zwei Niederlagen vor dem spielfreien Wochenende haben aber schon auf die Stimmung gedrückt. Wir suchen da auch nicht nach Ausreden. Es lag einfach an der Kaderbreite – nicht an der Qualität des Kaders. Uns war schon vor der Saison bewusst, dass es schwer wird. In die zwei Partien gegen Steinen-Höllstein und Schopfheim sind wir dann mit vielen Verletzten hineingegangen, da war es für uns sehr, sehr schwer, etwas Zählbares herauszuholen. Wir hatten zwar auch unsere Chancen, sie aber leider nicht genutzt. Daher gehen die zwei Niederlagen in Ordnung. Wir haben ein paar Tore zu viel bekommen und keins geschossen, dann verliert man halt ein Spiel.

