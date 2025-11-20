Michael Binek tippt den 13.Spieltag der Berlin-Liga

+ 14 weitere

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 13.Spieltag tippt der sportliche Leiter vom TSV Rudow

1. FC Wilmersdorf - SFC Stern 1900 Wilmersdorf ist heimstark, Stern holt mit Andi Thurau den Aufstiegstrainer zurück ⚽ mein Tipp: 2:2

SC Charlottenburg - Polar Pinguin Berlin SCC top drauf ⚽ mein Tipp: 3:1

Füchse Berlin - FSV Spandauer Kickers Top-Duell findet auf Augenhöhe statt ⚽ mein Tipp: 2:2

VfB Fortuna Biesdorf - VSG Altglienicke II

VSG gut drauf

⚽ mein Tipp: 1:2

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SV BW Hohen Neuendorf

Blau-Weiß wird auf Kunstrasen spielen, Nachteil für HN

⚽ mein Tipp: 4:1

SV Empor Berlin - SSC Südwest 1947

Empor aktuell besser, SSC hat mit sich zu tun wegen Traineränderung

⚽ mein Tipp:

Frohnauer SC 1946 - SC Staaken

Frohnau heimstark

⚽ mein Tipp: 2:0

Berliner SC - Berlin Türkspor

BSC wird auf einem kleinen Kunstrasen spielen, Türkspor auswärts schwächer

⚽ mein Tipp: 1:1

TSV Mariendorf 1897 - TSV Rudow Berlin

Uns fehlt aktuell die Sicherheit, weil die Trainerposition (noch) vakant ist

⚽ mein Tipp: 1:1

