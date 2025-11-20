Michael Binek tippt den 13.Spieltag der Berlin-Liga

FuPa Berlin präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Berlin-Liga. Den 13.Spieltag tippt der sportliche Leiter vom TSV Rudow
1. FC Wilmersdorf - SFC Stern 1900
Wilmersdorf ist heimstark, Stern holt mit Andi Thurau den Aufstiegstrainer zurück
⚽ mein Tipp: 2:2
Füchse Berlin - FSV Spandauer Kickers
Top-Duell findet auf Augenhöhe statt
⚽ mein Tipp: 2:2
SC Charlottenburg - Polar Pinguin Berlin
SCC top drauf
⚽ mein Tipp: 3:1
VfB Fortuna Biesdorf - VSG Altglienicke II
VSG gut drauf
⚽ mein Tipp: 1:2
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin - SV BW Hohen Neuendorf
Blau-Weiß wird auf Kunstrasen spielen, Nachteil für HN
⚽ mein Tipp: 4:1
SV Empor Berlin - SSC Südwest 1947
Empor aktuell besser, SSC hat mit sich zu tun wegen Traineränderung
⚽ mein Tipp:
Frohnauer SC 1946 - SC Staaken
Frohnau heimstark
⚽ mein Tipp: 2:0
Berliner SC - Berlin Türkspor
BSC wird auf einem kleinen Kunstrasen spielen, Türkspor auswärts schwächer
⚽ mein Tipp: 1:1
TSV Mariendorf 1897 - TSV Rudow Berlin
Uns fehlt aktuell die Sicherheit, weil die Trainerposition (noch) vakant ist
⚽ mein Tipp: 1:1
