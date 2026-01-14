Michael Behlau ist zurück beim SV Lohausen

Das Wetter machte auch Nikos Tsakiris in der vergangenen Woche einen Strich durch die Rechnung. Das Vorbereitungsprogramm, welches der Trainer des Lohausener SV ausgearbeitet hatte, konnte nicht wie geplant abgespult werden, da der zugeschneite Fußballplatz am Neusser Weg keinen geregelten Trainingsbetrieb zuließ. Tsakiris ließ sich davon allerdings nicht aus dem Konzept bringen, sondern ließ Improvisationsgeschick walten, das ganz nach dem Geschmack der Mannschaft war.
„Wir haben uns gleich dreimal zum Cageball verabredet. Das hat den Jungs natürlich unheimlich viel Spaß gemacht“, berichtete der Coach. Ungeachtet dessen erfüllten die Einheiten unter dem Hallendach auch noch andere nützliche Zwecke. „Das Spiel Fünf-gegen-fünf in der Halle ist sehr intensiv. Wir konnten so also auch gleich an der Fitness arbeiten“, führte Tsakiris weiter aus. Dem griechischen Übungsleiter kam genau das sehr gelegen. Denn die Analyse der aus eigener Sicht „unglücklich“ verlaufenen Hinrunde offenbarte Verbesserungspotenzial in konditioneller Hinsicht.
„Wir haben einige gute Spiele gemacht, oft aber einfach die Chancen nicht genutzt. Wenn so etwas ein- oder zweimal passiert, mag es vielleicht Pech sein. Wenn es – wie bei uns in der Hinrunde – aber öfter vorkommt, dann hat das in meinen Augen auch mit der Kondition zu tun“, meint Tsakiris, der deshalb genau an dieser Stelle auch den Hebel ansetzen will.
Rein personell ändert sich in Lohausen im Vergleich zur ersten Saisonhälfte kaum etwas. Auch wenn der im Sommer verpflichtete Louis Harrmann aus beruflichen Gründen zunächst bis auf Weiteres mit dem Fußball aussetzen muss, sind keine externen Verstärkungen geplant. Tsakiris setzt stattdessen auf einige Rekonvaleszenten, die als „gefühlte Neuzugänge“ gewertet werden dürfen. Abwehrmann Lennart Rehr stand zuletzt Anfang November auf dem Platz. Er greift in der Vorbereitung ebenso wieder ins Geschehen ein wie Till Friedrich, der in dieser Saison noch gar keine Rolle spielte.
Gleiches gilt für Michael Behlau, dessen letztes Pflichtspiel für den LSV nunmehr schon 16 Monate zurückliegt. „Michael wird nun in den Testspielen erstmals wieder zum Einsatz kommen. Wir hoffen, dass er den Belastungen Stand hält“, sagt Tsakiris über den 37 Jahre alten Spielmacher, der es nach schwerer Verletzung tatsächlich noch einmal wissen will. Ob Behlau schon zum Rückrundenstart schon wieder ein Thema für die Startelf sein wird, darf nach dessen Leidensgeschichte bezweifelt werden. Zumal Tsakiris auch keine Zeit für Experimente hat.
Das Auftaktprogramm des Tabellenelften ist mit Auswärtsspielen in Grevenbroich-Süd (7.) und Neuss-Weissenberg (6.) durchaus knifflig. Bei nur sechs Punkten Vorsprung auf den Nachbarn TV Kalkum-Wittlaer auf Relegationsrang 14 sollte sich Lohausen keinen Fehlstart erlauben.
