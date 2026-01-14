Michael Behlau ist zurück beim SV Lohausen

Gleiches gilt für Michael Behlau, dessen letztes Pflichtspiel für den LSV nunmehr schon 16 Monate zurückliegt. „Michael wird nun in den Testspielen erstmals wieder zum Einsatz kommen. Wir hoffen, dass er den Belastungen Stand hält“, sagt Tsakiris über den 37 Jahre alten Spielmacher, der es nach schwerer Verletzung tatsächlich noch einmal wissen will. Ob Behlau schon zum Rückrundenstart schon wieder ein Thema für die Startelf sein wird, darf nach dessen Leidensgeschichte bezweifelt werden. Zumal Tsakiris auch keine Zeit für Experimente hat.

Das Auftaktprogramm des Tabellenelften ist mit Auswärtsspielen in Grevenbroich-Süd (7.) und Neuss-Weissenberg (6.) durchaus knifflig. Bei nur sechs Punkten Vorsprung auf den Nachbarn TV Kalkum-Wittlaer auf Relegationsrang 14 sollte sich Lohausen keinen Fehlstart erlauben.

