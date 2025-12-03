Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Micha Knetsch: „Torwart-Aushilfe“ bleibt vom Punkt ganz cool
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg schießt Michael Knetsch vom TuSpo Beilstein II sein Team vom Punkt zum Sieg – und das als Torhüter. So hat er seinen besonderen Auftritt erlebt +++
Eschenburg. Auf diesen Mann ist Verlass. Michael Knetsch springt bei Fußball-B-Ligist TuSpo Beilstein II immer dann ein, wenn die personelle Not überhandnimmt. Oder wenn Stammkeeper Phil Becovic mit gebrochener Mittelhand passen muss. Dann gibt der ehemalige Stürmer und langjährige Trainer der Beilsteiner „Zweiten“ ohne mit der Wimper zu zucken die „Torwart-Aushilfe“. Und versenkt in gleicher Manier beim SSV Wissenbach den entscheidenden Elfmeter zum 3:2-Sieg in der Nachspielzeit.