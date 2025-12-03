Micha Knetsch: „Torwart-Aushilfe“ bleibt vom Punkt ganz cool

Eschenburg. Auf diesen Mann ist Verlass. Michael Knetsch springt bei Fußball-B-Ligist TuSpo Beilstein II immer dann ein, wenn die personelle Not überhandnimmt. Oder wenn Stammkeeper Phil Becovic mit gebrochener Mittelhand passen muss. Dann gibt der ehemalige Stürmer und langjährige Trainer der Beilsteiner „Zweiten“ ohne mit der Wimper zu zucken die „Torwart-Aushilfe“. Und versenkt in gleicher Manier beim SSV Wissenbach den entscheidenden Elfmeter zum 3:2-Sieg in der Nachspielzeit.