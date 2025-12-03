 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Lässt sich feiern: Torwart Michael Knetsch vom TuSpo Beilstein II, der per Elfmeter den 3:2-Siegtreffer beim SSV Wissenbach in der Fußball-B-Liga Dillenburg erzielt. © Jonathan Ortmann
Micha Knetsch: „Torwart-Aushilfe“ bleibt vom Punkt ganz cool

Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg schießt Michael Knetsch vom TuSpo Beilstein II sein Team vom Punkt zum Sieg – und das als Torhüter. So hat er seinen besonderen Auftritt erlebt +++

Eschenburg. Auf diesen Mann ist Verlass. Michael Knetsch springt bei Fußball-B-Ligist TuSpo Beilstein II immer dann ein, wenn die personelle Not überhandnimmt. Oder wenn Stammkeeper Phil Becovic mit gebrochener Mittelhand passen muss. Dann gibt der ehemalige Stürmer und langjährige Trainer der Beilsteiner „Zweiten“ ohne mit der Wimper zu zucken die „Torwart-Aushilfe“. Und versenkt in gleicher Manier beim SSV Wissenbach den entscheidenden Elfmeter zum 3:2-Sieg in der Nachspielzeit.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

