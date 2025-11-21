„Mich wundert die Position sehr“

Für den FSC Rheda endet der 2025er-Saisonteil in der Fußball-Westfalenliga 1 bereits an diesem Samstag mit dem Gastspiel des SVW Soest. Mit einem Sieg im ersten Hinrundenspiel gegen den Tabellenvorletzten würde das Team von Coach Christopher Hankemeier mindestens Rang vier in die Winterpause mitnehmen.

„Nach den Eindrücken im Hinspiel wundert mich die schlechte Tabellenposition der Soester schon sehr“, erinnert sich Christopher Hankemeier an einen spielstarken Gegner, der auch dank guter Moral noch einen 1:3-Rückstand in ein 3:3-Remis rettete. Eine lange Verletztenliste trug wohl auch zu vielen enttäuschenden Ergebnissen und letztlich auch zur Trennung von Dustin Hamel bei. Unter dessen Nachfolger Torsten Garbe setzte sich die Misere des SVW Soest durch eine 0:2-Niederlage beim SV Mesum indes fort. „Egal, wie der Gegner bei uns auftritt, wir wollen unsere Art des Fußballs auch im letzten Spiel des Jahres fortsetzen“, wünscht sich Hankemeier eine ähnlich dominante Vorstellung wie zuletzt beim 2:0-Erfolg gegen den SV Rödinghausen II.

Hankemeiers Mut, gleich vier Offensivkräfte in der Anfangsformation zu berücksichtigen, zahlte sich aus, denn auch so überzeugte der FSC mit einer mannschaftlich geschlossenen Defensivleistung. Nicht erst in diesem Spiel zeigten die Rhedaer, dass sie auch ohne langzeitverletzte Leistungsträger wie Jakob Kappel-Sudbrock, Niklas von Mutius oder Jan Grunwald im Vorderfeld der Tabelle mithalten können. „Es ist schon bemerkenswert, wie gut wir trotz dieser Ausfälle in den vergangenen Wochen gepunktet haben“, lobt der Coach sein Aufgebot. In das könnte der leicht angeschlagene Mustafa Dogan zurückkehren.