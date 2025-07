Micael Nack wechselt doch zu den VSF Amern

Nack wurde in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet und kam dort jeweils für die U17 und U19 in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz. Nach einer Pause schloss er sich zur Saison 2024/25 dann dem Landesligisten 1. FC Viersen an und kam dort bis zum Rückzug der Mannschaft auf 23 Einsätze in der Landesliga, die er allesamt von Anfang an bestritt. „Dass er uns weiterhilft, erklärt sich alleine schon dadurch, dass wir ihn im Frühjahr unbedingt verpflichten wollten“, so Kehrberg.

Dem Teammanager Toni van Dalen ist besonders wichtig. „Wir haben Micael Nack nur zurückgenommen, weil er bei uns im Frühjahr schon zugesagt hatte. Wir waren somit sein erster Verein. Spieler, die woanders im Wort stehen, kommen für Amern nicht in Frage.“