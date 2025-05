Mia san Meista!!!

Der Sportbund DJK Rosenheim ist Meister der Kreisliga Inn/Salzach 1



Samstagabend kurz vor 18 Uhr stand es endlich fest. Durch einen 1:0 (0:0) Sieg gegen den TSV Emmering machte der TuS Prien den Sportbund DJK Rosenheim zwei Spieltage vor Saisonende zum Meister der Kreisliga Inn/Salzach 1.

Bei sechs Punkten Vorsprung und dem gewonnenen direkten Duell gegen den TSV Emmering ist der Sportbund nicht mehr einholbar.

Nach zwei Jahren in der Kreisliga kehren die Grün-Weißen in die Bezirksliga zurück. Einen großen Anteil am Erfolg des Teams hat Trainer Patrick Zimpfer, der Anfang 2023 die Mannschaft auf dem letzten Platz der Bezirksliga übernahm und kontinuierlich junge Spieler förderte.

Anfang der letzten Saison lag man nach schwachem Start auch in der Kreisliga auf dem letzten Platz. Doch beim Sportbund vertraute man dem eingeschlagenen Weg, Spieler aus der eigenen Jugend in die Mannschaft zu integrieren. Die Abteilungsleiter Marc Hayden und Christoph Börtschök stärkten und unterstützten Trainer Patrick Zimpfer in seiner Arbeit. Der Klassenerhalt gelang nach einem starken Zwischenspurt. Zum Saisonende verpasste man jedoch durch einige unnötige Punktverluste die Chance auf eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte und beendete die Spielzeit hinter den Aufsteigern aus Söchtenau und Brannenburg auf Rang 8.