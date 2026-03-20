Mia Giesen und Fiona Itgenshorst: Von der Schulbank in Richtung EM

Mia Giesen (links) und Fiona Itgenshorst (rechts) spielen für Borussia Mönchengladbach und die U17 des DFB. – Foto: Borussia Mönchengladbach

Wenn Fiona Itgenshorst und Mia Giesen über die U17-Europameisterschaft sprechen, merkt der aufmerksame Zuhörer schnell: Für die beiden jungen Fußballerinnen vom Niederrhein ist die Teilnahme an der Endrunde in Nordirland mehr als nur ein weiteres Turnier. Es ist der bisherige Höhepunkt einer sportlichen Karriere, die beim TSV Nieukerk und SV Sevelen begann und sie inzwischen bis in die Startelf der deutschen U17-Nationalmannschaft und das Zweitliga-Team von Borussia Mönchengladbach geführt hat.

Ende Februar begann für die beiden Schülerinnen das entscheidende Kapitel auf dem Weg zur Europameisterschaft. Die zweite Qualifikationsrunde wurde in Stockholm ausgetragen. Neben Deutschland waren Nordirland, Schweden und Dänemark in der Gruppe vertreten – nur der Gruppensieger wurde mit dem Ticket für die Finalrunde belohnt.

Mia Giesen wechselte bereits vor sechs Jahren vom SV Sevelen in den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach und gab mit 14 Jahren ihr Debüt in der U17-Nationalmannschaft. Sie kommt in der DFB-Auswahl meist im offensiven Mittelfeld zum Einsatz, während Fiona Itgenshorst ihr überwiegend im defensiven Mittelfeld den Rücken freihält. Fiona gehört seit 2019 zum Gladbacher Nachwuchs und lief erstmals 2022 im DFB-Trikot auf.

Fiona Itgenshorst ist gerade 17 Jahre jung geworden und kommt aus Nieukerk, Mia Giesen wird am 27. März ebenfalls 17 und ist in Sevelen zu Hause. Kennengelernt haben sich Fiona Itgenshorst und Mia Giesen bereits in der Schule, bevor sie beide im Nachwuchsbereich von Borussia Mönchengladbach spielten. Abseits des Fußballs sitzen sie gemeinsam im Klassenraum: Beide besuchen das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern und absolvieren dort gerade das elfte Schuljahr.

„Bundestrainerin Sabine Loderer hatte uns sehr gut auf die Qualifikation vorbereitet. Die ganze Mannschaft war deshalb sehr optimistisch, dass wir unser großes Ziel erreichen“, so Itgenshorst. Mia stand in allen drei Begegnungen in der Startelf. Fiona Itgenshorst lief in den ersten beiden Spielen von Beginn an auf, musste im abschließenden Duell mit den punktgleichen Däninnen wegen einer starken Erkältung passen. „Uns war klar, dass uns ein intensives Spiel erwartet“, sagt Mia Giesen. Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel – Deutschland hatte wegen des besseren Torverhältnisses in der Endabrechnung die Nase vorn.

Im Mai nach Nordirland

Die Endrunde der U17-Europameisterschaft wird vom 4. bis zum 17. Mai in Nordirland ausgetragen. Acht Mannschaften nehmen am Turnier teil, bei der Auslosung am Donnerstag, 25. März, erfahren die deutschen Mädchen, mit welchen Gegnern sie es zu tun bekommen.

Mit Blick auf das Turnier schätzen die beiden Schülerinnen die Chancen ihres Teams vorsichtig optimistisch ein. „Es hat eine Weile gedauert, bis sich wieder ein deutscher Jahrgang für eine Europameisterschaft qualifiziert hat. Deshalb hat man uns vielleicht nicht unbedingt auf der Rechnung“, sagt Itgenshorst. Mia Giesen klingt da schon etwas kämpferischer: „Wir sind gut aufgestellt und absolut konkurrenzfähig. Ich traue uns zu, bei der Endrunde eine gute Rolle zu spielen.“

In jedem Fall möchte der deutsche Nachwuchs unter den besten fünf Mannschaften landen. Der Grund: Dann sind die U17-Juniorinnen automatisch bei der Weltmeisterschaft dabei, die im Oktober und November in Marokko über die Bühne geht. Fiona und Mia sind dann noch in dieser Altersklasse spielberechtigt.

Ligaverbleib vor der EM

Zunächst einmal wollen beide ihren Teil dazu beitragen, dass die Frauen von Borussia Mönchengladbach den Klassenerhalt in der Zweiten Bundesliga schaffen. Aktuell hat die Mannschaft drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Am vergangenen Sonntag gelang ein 5:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg II, zu dem Mia Giesen zwei Treffer beisteuerte. Am nächsten Sonntag soll im Rheydter Grenzlandstadion gegen Schlusslicht VfR Warbeyen der nächste Sieg her.

Neben dem Fußball spielt selbstverständlich auch die Schule eine wichtige Rolle im Leben der Teenager. Beide besuchen das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern. Dankbar sind sie ihrem Schulleiter Rudi Germes, der sie für Lehrgänge und Länderspiele regelmäßig freistellt. Ganz ohne zusätzliche Arbeit funktioniert das allerdings nicht. Die beiden Nationalspielerinnen sind sich einig: „Es ist immer wieder sehr anstrengend, den verpassten Unterrichtsstoff nachzuholen.“