Mia Giesen und Fiona Itgenshorst sind eine Klasse für sich

Zwei Fußballerinnen aus dem südlichen Kreis Kleve dürfen weiter von der großen internationalen Bühne träumen: Mia Giesen aus Sevelen und Fiona Itgenshorst aus Nieukerk standen in den vergangenen Tagen für die U17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf dem Platz. Auf dem DFB-Campus in Frankfurt absolvierte das Team von Trainerin Sabine Loderer die erste Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2026 in Nordirland – und überzeugte dabei mit starken Auftritten.
Zum Auftakt am 23. Oktober feierte die deutsche Auswahl einen 2:1-Sieg gegen Belgien. Nur drei Tage später folgte das mit Spannung erwartete Duell mit Frankreich, das bis in die Nachspielzeit offen blieb. Erst ein unglücklich abgefälschter Schuss besiegelte die knappe 0:1-Niederlage gegen die favorisierten Französinnen. Im abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen Irland ließ die DFB-Elf dann nichts anbrennen und sicherte sich mit einem souveränen 2:0-Erfolg den zweiten Platz in der Gruppe – und damit das Ticket für die nächste Qualifikationsrunde.
Giesen und Itgenshorst, die beide für Borussia Mönchengladbach auflaufen und das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern besuchen, gehören längst zum festen Kern der Mannschaft. Beide standen in Frankfurt jeweils in der Startelf und bewiesen einmal mehr, dass sie auch im internationalen Vergleich bestehen können. Die Bundestrainerin zog ein positives Fazit: „Es waren drei richtig gute Spiele von uns – gegen Frankreich haben wir nur sehr unglücklich verloren. Wir sind richtig stolz auf die Mädels."
Die zweite EM-Qualifikationsrunde wird im März 2026 ausgespielt. Zuvor steht im Wintertrainingslager im Januar noch ein Länderspiel gegen die USA auf dem Plan. Die Endrunde der Europameisterschaft findet im Mai 2026 in Nordirland statt. Für Mia Giesen und Fiona Itgenshorst war der Einsatz in Frankfurt ein weiterer wichtiger Schritt. Die beiden Talente festigten ihren Platz im DFB-Team und dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Auftritt in Nordirland machen.