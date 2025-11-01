Mia Giesen und Fiona Itgenshorst sind eine Klasse für sich

Giesen und Itgenshorst, die beide für Borussia Mönchengladbach auflaufen und das Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern besuchen, gehören längst zum festen Kern der Mannschaft. Beide standen in Frankfurt jeweils in der Startelf und bewiesen einmal mehr, dass sie auch im internationalen Vergleich bestehen können. Die Bundestrainerin zog ein positives Fazit: „Es waren drei richtig gute Spiele von uns – gegen Frankreich haben wir nur sehr unglücklich verloren. Wir sind richtig stolz auf die Mädels."

Die zweite EM-Qualifikationsrunde wird im März 2026 ausgespielt. Zuvor steht im Wintertrainingslager im Januar noch ein Länderspiel gegen die USA auf dem Plan. Die Endrunde der Europameisterschaft findet im Mai 2026 in Nordirland statt. Für Mia Giesen und Fiona Itgenshorst war der Einsatz in Frankfurt ein weiterer wichtiger Schritt. Die beiden Talente festigten ihren Platz im DFB-Team und dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Auftritt in Nordirland machen.