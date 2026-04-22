MG/VIE: Wie viele Strafgelder sind zumutbar für Amateurvereine?

Aber was hat es mit der Schiedsrichtersoll-Regelung überhaupt auf sich? Ein Blick in die Satzung des Verbandes hilft: Da steht unter dem Punkt „Ausgleichsabgabe Schiedsrichter“: „Zur Erfüllung der sich aus der Spielordnung ergebenden Verpflichtung hat jeder Verein je einen Schiedsrichter zu melden für: Jede Männer- und Frauenmannschaft, die am Pflichtspielbetrieb teilnimmt. Ein Schiedsrichter aus dem Jugendbereich, zusätzlich je einen Schiedsrichter für jede A-, B- und C-Jugendmannschaft der Bundes-, Regional- und Niederrheinligen.

Zusätzlich besteht die Verpflichtung, zwei weitere Schiedsrichter für Männermannschaften ab der Landesliga und einen für alle Frauenmannschaften ab der Regionalliga aufwärts zu stellen. Daraus ergibt sich für jeden Verein eine individuell berechnete Vorgabe bei der Meldung von Schiedsrichtern. Erfüllen Vereine diese nicht, kommt eine klar geregelte Ausgleichsabgabe des FVN zum Tragen. Sie ist gestaffelt nach der Spielklasse, der die höchste Männermannschaft des Vereins in dem jeweiligen Spieljahr angehört, und kann durchaus hoch ausfallen.

Und die Abgabe fällt nicht einmalig an, wenn der Verein das Soll nicht erfüllt, sondern muss für jeden fehlenden Schiedsrichter geleistet werden. Gibt es keine Herren- oder Frauenmannschaft bezahlt ein Verein 100 Euro für jeden fehlenden Schiri, 200 Euro, wenn die beste Mannschaft in der Kreisliga A oder B spielt, 250 Euro in der Bezirksliga und 350 Euro sind es für die Landes- und Oberliga. Doch damit nicht genug. Laut FVN-Satzung, soll „die Ausgleichsabgabe für fehlende Schiedsrichter bei fortgesetzter Nichterfüllung ab dem zweiten Jahr verdoppelt werden.“