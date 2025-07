MG/VIE: Die Übersicht zum REWOVE-Kreispokal 2025/26

Der Kreispokal in Mönchengladbach-Viersen ist ausgelost. – Foto: Sascha Hohnen

Am Donnerstagabend sind die beiden ersten Runden der Frauen und Männer im Kreispokal Mönchengladbach-Viersen ausgelost worden. Für die kommende Saison ist einiges neu. Da wäre zum einen ein neuer Namenssponsor für den Wettbewerb: Aus dem Sparkassen-Kreispokal wird der REWOVE-Kreispokal. Zum anderen findet der Finaltag der Pokalsaison 2025/26 nicht wie in den vergangenen Jahren auf der Anlage der Sportfreunde Neersbroich statt, sondern wechselt auf die Bezirkssportanlage der Sportfreunde Neuwerk am Gathersweg. Dort dürfte die Parkplatzsituation etwas erfreulicher ausfallen als in Neersbroich. Der Termin für den Finaltag ist wie üblich der Ostermontag 2026.

Im Vereinsheim in Neuwerk nahmen am Donnerstag der Kreisvorsitzende Tim Stettner und der Kreisfußballausschuss-Vorsitzende Thomas Klingen die Auslosung der neuen Spielzeit vor. Ausgelost wurde dabei jeweils die erste und zweite Runde der Männer und Frauen, wobei die erste Runde der Frauen nur aus einer Partie zwischen den Sportfreunden Neersbroich und der neugegründeten Frauenmannschaft von Rot-Weiss Venn besteht. Dieser Frauen-Auftakt steht am 27. August an, die zweite Runde dann am 10. September. Titelverteidiger FV Mönchengladbach muss in der zweiten Runde zur DJK Giesenkirchen. >>> Zum REWOVE-Kreispokal der Frauen

Bei den Männern wird schon am 10. August, also eine Woche vor Saisonbeginn, die erste Runde mit acht Paarungen ausgespielt. In der zweiten Runde am 27. August steigen dann die Kreisligisten, die in der ersten Runde ein Freilos hatten, und die höherklassigen Mannschaften in den Wettbewerb ein. Topspiel in Runde zwei

Für die zweite Runde der Männer ergab sich am Donnerstag unter anderem ein Topspiel zwischen den beiden Bezirksligisten 1. FC Mönchengladbach und der SpVg Odenkirchen. Beide Teams trafen erst im Juni in zwei Entscheidungsspielen um den Klassenverbleib gegeneinander an, damals setzte sich Odenkirchen durch. Der 1. FC Mönchengladbach sicherte sich über die Relegation dann den Verbleib in der Bezirksliga. Interessant ist auch die Partie zwischen dem Rheydter SV und dem ASV Süchteln.

