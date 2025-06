MG: Wer holt die Kreisliga-Awards 2024/25?

Dario Cancian übernahm die Position des Lürriper Cheftrainers zur Saison 2022/23. Während er in seiner ersten Saison noch mit Lürrip aus der Bezirksliga abstieg, verpasste er anschließend den direkten Wiederaufstieg als A-Liga-Zweiter nur knapp. In dieser Saison gelang dieser dann aber überdeutlich.

Am klaren Gewinner dieser Auszeichnung besteht kein Zweifel: Dario Cancian führte den SV Lürrip zur deutlichen Meisterschaft, den Rest des Feldes distanzierten er und sein Team um mindestens 16 Punkte. „Wenn eine Mannschaft so souverän aufsteigt, dann hat es sicherlich auch etwas mit dem Trainer zu tun“, schlussfolgert deshalb Oliver Glogau, Trainer der Sportfreunde Neersbroich. Und Klaus Hammann, Trainer vom 1. FC Viersen II findet: „Er hat es geschafft, eine Einheit aus überragenden Einzelspielern zu formen und über die gesamte Spielzeit zusammenzuhalten.“

Ergebnis der Umfrage: Dario Cancian/Lürrip (sechs Stimmen), Dominik Reinartz/Otzenrath (zwei Stimmen), Michael von Amelen/Rheindahlen, Oliver Glogau/Neersbroich, Marvin Hermes/Süchteln II, Mischa Bongarz/Venn und Holger Rütten/Neuwerk II ( je eine Stimme)

Spieler der Saison: Thomas Tümmers und Karsten Robertz

Beim besten Spieler der Spielzeit herrschte unter den Trainern weit weniger Übereinstimmung als beim Trainer. Zwei Akteure konnten in dieser Kategorie drei Stimmen auf sich vereinen und holen sich den geteilten Award für den besten Spieler. Der erste ist Thomas Tümmers von Vizemeister Türkiyemspor. Der 34-jährige Mittelfeld-Motor erzielte diese Saison bestechende 42 Scorer-Punkte und spielte fast immer. Der Fußballkreis ist nicht erst seit Kurzem ein Fan des erfahrenen Tümmers. „Es gibt keinen besseren Kicker in der Liga“, frohlockt Markus Anders, Trainer bei SpVg Odenkirchen II. Und Sascha Schiffer von Victoria Mennrath II findet: „Er ist Saison für Saison immer überzeugend.“

Auch Karsten Robertz, seinerseits torgefährlicher Mittelfeld-Dirigent von ASV Süchteln II, überzeugte die Trainer. Der 33-Jährige war mit 26 Toren weitaus bester Torschütze seiner Mannschaft und der zweitbeste ligaweit. „In nur 17 Spielen 26 Tore, das ist definitiv eine Hausnummer“, lobt Christian Niebel, Coach des SV Schelsen. In der Tat hatte Robertz die beste Scorerbeteiligung pro Spiel in der Saison 2024/25. „Er spielt mit einem beeindruckenden Siegeswillen und kann mit seiner Mentalität alle Mitspieler mitreißen“, sagt sein Trainer Marvin Hermes.

Ergebnis der Umfrage: Thomas Tümmers/Türkiyemspor, Karsten Robertz/Süchteln II (je drei Stimmen), Jan-Niklas Jaspers/Otzenrath (zwei Stimmen), Florian Wittkopf/Viersen II, Michael Bohnen/Lürrip, Harith Jargavani/Lürrip, Thorben Schmitt/Odenkirchen II, Lucas Scelza/Rheindahlen, Laurens Padberg, Tim Reinartz/beide Otzenrath, Noa Heinen/Mennrath II (je eine Stimme)

Überraschungsteam: SV Otzenrath

Dass ein Aufsteiger am Ende das Überraschungsteam ist, ist eigentlich gar nicht so überraschend. Dabei war dieser Aufsteiger nicht mal der stärkste Neuling der Saison, das war nämlich die Reserve der SF Neuwerk. Doch bei Otzenrath stach das grandiose Comeback des schon verloren geglaubten Vereins heraus. Denn die Jüchener sprangen dem Abstieg mit Platz 15 nach der Hinrunde am Ende mit Platz acht in der Endabrechnung noch deutlich von der Schippe. „Erstmals in der Kreisliga A und dann diese schlechte Hinrunde. Viele Mannschaften brechen ein, aber Otzenrath hat das überragend gemacht“, lobt Klaus Hammann. „Es war eigentlich keine wirkliche Überraschung, denn mir ist absolut bewusst, dass dort gut gearbeitet wird“, unterstrich auch Christian Niebel. Otzenrath habe sich mit einer „bärenstarken Rückrunde zum verdienten Klassenerhalt gekämpft“, sagte Oliver Glogau. Während fast alle Trainerpositive Überraschungen nannten, wies Otzenraths Dominik Reinartz auf eine Negativ-Überraschung hin: Der Polizei SV (nur auf Platz zwölf) habe „zu wenig“ abgerufen.

Ergebnis der Umfrage: SV Otzenrath (sieben Stimmen), SV Lürrip (zwei Stimmen), SF Neuwerk II, SC Rheindahlen, Polizei SV, SpVg Odenkirchen II (je eine Stimme).

Bester Torwart: Liam Hermanns

Als bester Torwart der Saison macht der Schlussmann von Rot-Weiß Venn das Rennen. Jener Mannschaft, die als Tabellenletzter deutlich abstieg und in 30 Saison-Partien 104 Gegentore kassierte – wie kommt es zu dieser Wahl? Hier ist zu betonen, dass Hermanns in vielen Partien eine noch höhere Niederlage seines Teams wohl verhinderte, teils gar zum Punktgewinn entscheidend beitrug. Ein Beispiel: „Er hat gegen uns überragend gehalten. Folglich wechselt er jetzt in die Bezirksliga“, lobt Cafer Kapkara, Trainer von Türkiyemspor, das sein Rückrundenspiel mit 1:3 gegen Venn verlor. Mit 22 Jahren sieht auch Oliver Glogau Hermanns als „sehr ambitionierten und jungen Torwart“.

Überraschend bleibt die Wahl doch, da etwa Tim Bekkers vom SV Lürrip, mit 34 Toren das weitaus defensivstärkste Team, nur zwei Mal nominiert wurde.

Ergebnis der Umfrage: Liam Hermanns/Venn (vier Stimmen), Paul Metzen/Neuwerk II, Tim Bekkers/Lürrip (je zwei Stimmen), André Dietze/Mennrath II, Marc Trexler, Marvin Spinnrath/beide Odenkirchen II, Christian Lodes/Neersbroich, Sergen Er/Polizei SV (je eine Stimme).

