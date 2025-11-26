MG-VIE: Was haben die neuen Trainer bewirkt?

Im Sommer sahen sich einige Vereine der Region zu einem personellen Wechsel auf der Trainerbank veranlasst. Die Gründe waren unterschiedlich. Kurz vor der Winterpause eine Zwischenbilanz: Wie hat sich die Mannschaft unter ihnen entwickelt? Was hat bislang gut funktioniert, und wo gibt es noch Probleme? Ein Blick auf die Bilanz der acht neuen Trainer ab der A-Liga aufwärts. Beim 1. FC Viersen hielt sich Trainer Graziano Ruggeri hingegen nur wenige Wochen. Er ist in dieser Übersicht nicht aufgeführt.

Miguel übernahm im Sommer die Aufgabe in Wickrathhahn, um die Mannschaft gemeinsam und gleichberechtigt mit Mark Endemann zu führen. Zuvor hatte er sich vor allem einen guten Ruf als Förderer im Nachwuchsbereich erarbeitet. Bei den Senioren läuft es bislang mäßig. Zwar konnte Wickrathhahn am ersten Spieltag mit 3:2 gegen die Red Stars triumphieren, doch seitdem hat die Mannschaft elf sieglose Spiele in Serie angesammelt.

Aktuell präsentiert sich Wickrathhahn wie ein Abstiegskandidat. Tiefpunkt war am vergangenen Spieltag die 0:6-Heimpleite gegen den SV Schelsen. Die Ausgangslage für Miguel war jedoch schwierig: Mit Ausnahme von Christian Engels mangelt es Wickrathhahn an herausragenden Einzelspielern. Hinzu kam, dass viele Nachwuchskräfte in den Kader integriert werden mussten. Bislang ist es Miguel nicht gelungen, der Mannschaft einen dauerhaften positiven Impuls zu geben.

Erst mit Saisonstart sprang Gülzow als Trainer in Schelsen ein – ohne ausgedehnte Vorbereitung mit der Mannschaft. Es war ein Kaltstart, der sich zunächst deutlich in den Ergebnissen widerspiegelte: Erst am achten Spieltag feierte Gülzow mit seinem Team den ersten Sieg – ein 2:1 bei den Sportfreunden Neersbroich.

Zuletzt folgte ein wichtiger 6:0-Sieg gegen Wickrathhahn, wodurch sich Schelsen auf fünf Zähler von einem potenziellen Abstiegsplatz entfernt hat. Insbesondere die Defensive (25 Gegentore) zeigt sich unter Gülzow stabiler als die der Konkurrenz in der unteren Tabellenhälfte. Junge Neuzugänge wie Tayler Helm (drei Tore, vier Vorlagen) und Artem Skriahin (drei Tore, zwei Vorlagen) wurden von Gülzow zudem erfolgreich ins Team integriert. Die Tendenz ist positiv.

Gianluca Nurra (TuS Wickrath)

Wirklich neu ist Gianluca Nurra nicht in Wickrath. Doch zum ersten Mal trägt der 27-Jährige allein die Verantwortung für die erste Mannschaft des TuS. Anstelle des Tabellenmittelfelds in der Vorsaison hat Nurra den Verein zurück ins obere Drittel der Bezirksliga geführt: Mit 26 Punkten steht das Team derzeit auf Platz fünf.

Damit dürften alle Beteiligten zufrieden sein, auch wenn noch mehr möglich gewesen wäre: Die Topspiele gegen Odenkirchen (2:3) und OSV Meerbusch (1:2) verlor der TuS jeweils knapp. Neuzugänge wie Petar Popovic, Ruben Bruß und Quinton Washington haben in Wickrath auf Anhieb überzeugt. Auch Niek Mäder trifft unter Trainer Nurra wieder häufiger. Trotzdem bleibt als kleiner Makel, dass die Torausbeute von 35 Treffern aus 14 Spielen im Vergleich zu den Topteams noch zurückfällt. In Summe hat Nurra aber neuen Schwung in Wickrath entfacht.

Björn Feldberg (Fortuna Dilkrath)

Der 42-Jährige übernahm das Traineramt in Dilkrath nach dem Abstieg aus der Landesliga. Oberstes Ziel zum Saisonstart war, die Mannschaft in der Bezirksliga zu stabilisieren. Mit Rang neun und 20 Punkten liegt die Mannschaft tabellarisch im Soll. Positiv: Gegen die Teams der unteren Tabellenhälfte sammelt Dilkrath zumeist zuverlässig die Pflichtpunkte.

Doch gegen die Topteams wird die Lücke nach oben deutlich: Gegen Odenkirchen, OSV Meerbusch und Neuwerk kassierte Dilkrath insgesamt 15 Gegentore. Dilkrath läuft insgesamt Gefahr, in eine Ergebniskrise zu geraten: Aus den vergangenen fünf Spielen gab es lediglich einen Sieg. Hinzu kommt das Aus im Kreispokal mit 0:5 gegen Schiefbahn. Noch dürfte das in Dilkrath niemanden beunruhigen. Für eine sorgenfreie Saison wären baldige Erfolgserlebnisse jedoch hilfreich.

Florian Wittkopf (1. FC Mönchengladbach)

Wittkopf ist dabei, sich einen Ruf als Trainer für schwierige Aufgaben zu erarbeiten. Im Vorjahr sprang er in der Not beim 1. FC Viersen ein. Nun steht er beim 1. FC Mönchengladbach vor einer ähnlich schwierigen Aufgabe: den Verein vor dem Absturz in die A-Liga zu bewahren. Seine Mittel dafür: Eine überwiegend junge, neu zusammengestellte Mannschaft, die zwar viel Talent besitzt, gleichzeitig aber auch sehr fehleranfällig agiert. Geduld ist gefragt, bei Wittkopf ebenso wie bei der Vereinsführung.

Zwischenzeitlich holte das Team sieben Punkte aus drei Spielen, doch zuletzt gab es nur einen Sieg in sechs Partien. In Summe steht aktuell ein Abstiegsplatz. Wittkopf hat der Mannschaft bereits Struktur verliehen. Nun muss er Konstanz etablieren – daran wird er sich messen lassen müssen. Bislang steckt noch zu viel Wundertüte im Team.

Marc Trostel (Victoria Mennrath)

Mennraths neuer Trainer bietet bislang eine Bilanz der Extreme: zwei Niederlagen zum Start, dann eine Serie von fünf Siegen, ehe es wieder vier Niederlagen hintereinander gab. Immerhin gab es am vergangenen Spieltag wieder einen Sieg gegen DV Solingen (4:2). Dieses Auf und Ab führt in der Tabelle dennoch zu einem respektablen sechsten Platz.

Trostels Aufgabe in Mennrath ist keine leichte: Schließlich trat er in die Fußstapfen von Simon Netten, der den Verein in acht Jahren von der Kreisliga in die Landesliga führte. Doch unter dem neuen Trainer hat sich der sportliche Erfolg nahtlos fortgesetzt, was definitiv für Trostel spricht. Mit dem Niederrheinpokalspiel gegen den MSV Duisburg hat er zudem früh mit dem Verein eigene Höhepunkte erlebt. Die große Schwachstelle bleibt allerdings die Defensive: Mit 34 Gegentoren stellt Mennrath die viertschwächste Abwehr der Liga. In vier Partien kassierte das Team vier oder mehr Treffer. Die Richtung stimmt jedoch in Mennrath.

Fabian Wiegers (TSV Kaldenkirchen)

An Vereinsidentifikation fehlte es von Anfang an nicht: Wiegers ist in Kaldenkirchen geboren, hat dort das Fußballspielen gelernt und beim TSVseine ersten Erfahrungen als Trainer gesammelt. Bei seiner Rückkehr implementierte Wiegers der Mannschaft eine offensivere Ausrichtung, ein höheres Anlaufen und mehr Gegnerdruck.

Zwar betont Wiegers, dass dieser Spielstil Zeit benötigt – aber der Erfolg gibt ihm bereits jetzt recht: Mit 29 Punkten aus 13 Spielen rangiert der TSV auf Platz zwei der Kreisliga A Kempen-Krefeld. Mit 49 Toren überzeugt sein Team zudem als bislang stärkste Offensive der Liga. Kaldenkirchen hofft auf den Aufstieg, auch wenn Wiegers solche Ambitionen öffentlich bremst. Der 36-Jährige und sein Heimatverein sind bislang jedoch eine Idealkonstellation.

Klaus Ernst (SC Waldniel)

Seit Januar hatte Ernst Zeit, sich mit seiner Aufgabe in Waldniel zu beschäftigen. Er selbst war zu diesem Zeitpunkt ohne Trainer-Anstellung, während der Verein sein Team zuvor aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga zurückgezogen hatte. Alles stand auf Neustart. Gerade für solche Aufgaben hat sich Ernst in den vergangenen Jahren ein Renommee erarbeitet – und in Waldniel das nötige Material. Die Mannschaft ist jung und talentiert, zeigt jedoch noch Leistungsschwankungen. Platz acht mit 22 Zählern nach 13 Spielen ist jedoch eine solide Ausbeute.

Der Aufstieg ist diese Saison kein Thema in Waldniel. Im Vordergrund steht, ein mannschaftliches Fundament für die kommenden Jahre zu bauen. Dafür befindet sich Ernst mit dem Verein allemal auf einem guten Weg.