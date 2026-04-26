MG-VIE: Starker Spieltag für Landesligisten

Die VSF Amern haben eine Leistungssteigerung gezeigt. – Foto: Claudia Pillekamp

Mit großer Moral und einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause haben die VSF Amern im Auswärtsspiel der Landesliga beim DV Solingen ein 2:2-Remis erkämpft. Nach einem schwachen Start belohnten sich die Gäste für eine starke zweite Halbzeit mit einem wichtigen Punktgewinn.

Die Partie begann aus Amerner Sicht denkbar ungünstig. Bereits in der 6. Minute nutzten die Gastgeber ihre erste Gelegenheit zur Führung, nach 20 Minuten erhöhte Solingen sogar auf 2:0 – und das mit seiner zweiten klaren Chance. „Wir haben die ersten 20 bis 25 Minuten überhaupt keinen Zugriff bekommen“, kritisierte Amerns Trainer Willi Kehrberg. „Die haben uns richtig laufen lassen“, fuhr er fort.

Erst im weiteren Verlauf der ersten Hälfte fand Amern besser ins Spiel und kam auch zu ersten Möglichkeiten: Unter anderem setzte Toya Okada einen Kopfball nach einer Flanke nur knapp über die Latte. Dennoch blieb die Effizienz aufseiten der Gastgeber, sodass es mit einem aus Amerner Sicht verdienten, aber ärgerlichen Zwei-Tore-Rückstand in die Pause ging.

Amern nach der Pause wie verwandelt

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die VSF wie verwandelt. Allerdings hätte Solingen kurz nach Wiederanpfiff beinahe früh fürdie Vorentscheidung gesorgt, als Mohamed Aaross frei vor dem Tor auftauchte, den Ball jedoch am langen Eck vorbeisetzte. Im direkten Gegenzug schlug Amern zu: In der 52. Minute köpfte Luca Dorsch zum 2:1 ein, nur zwei Minuten später verwandelte Selman Sevinc einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich.

„Nach dem 2:1 kippt das Spiel direkt. Dann ist alles möglich“, erklärte Kehrberg, dessen Team in dieser Phase dem dritten Treffer näher war. Hochkarätige Chancen blieben jedoch ungenutzt – unter anderem scheiterten die Gäste frei stehend am Solinger Schlussmann. In der Schlussphase wurde die Partie zum offenen Schlagabtausch. Während die Amerner Offensive auf den Sieg drängte, musste die Defensive in den letzten Minuten mehrfach in höchster Not retten. Gleich zweimal klärten die Gäste auf der Linie und bewahrten ihr Team vor einem späten Rückstand. Auch ein möglicher Siegtreffer blieb Amern verwehrt: Ein weiterer Treffer von Sevinc wurde wegen Abseits aberkannt. So blieb es am Ende beim leistungsgerechten Unentschieden.

„Nach dem Spielverlauf müssen wir zufrieden sein. Zwischen der 25. und 80. Minute haben wir uns das 2:2 verdient. Insgesamt war das eine Energieleistung“, resümierte Kehrberg. Mit dem Punktgewinn beim Tabellenvierten macht Amern einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt.

Die weiteren Spiele in der Landesliga: Der ASV Süchteln bleibt weiterhin in bestechender Form und setzt seine beeindruckende Siegesserie fort. Im Auswärtsspiel beim SSV Bergisch Born feierte die Mannschaft von Trainer Volker Hansen einen knappen 3:2-Erfolg und verbuchte damit bereits den siebten Sieg in Folge. Süchteln erwischte einen guten Start: Bora Kat brachte sein Team bereits in der 17. Minute in Führung. Anschließend trafen dann noch Leo Rennett (65. Minute) und Maurice Bock (79.) für Süchteln. Mit nun 53 Punkten festigt der ASV Süchteln seinen starken dritten Tabellenplatz und bleibt dem Tabellenzweiten SC Kapellen-Erft weiter dicht auf den Fersen.

Wichtige Punkte für Mennrath

Im Tabellenkeller sammelte der SC Victoria Mennrath mit seinem neuen und doch alten Trainer Simon Netten indes enorm wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg. In einer umkämpften Partie gelang ein knapper 1:0-Erfolg gegen den SC Velbert, bei dem Paul Szymanski kurz vor dem Halbzeitpfiff in der 45. Minute das Tor des Tages erzielte. Dieser Sieg verschafft der Mannschaft etwas Luft im Abstiegskampf und könnte sich im weiteren Saisonverlauf als besonders wertvoll erweisen. Denn Mennrath sprang auf Platz 14 und distanzierte die Abstiegszone um drei Punkte.

Ebenfalls erfolgreich war der SC Union Nettetal, der sich auswärts bei TuRu Düsseldorf mit 1:0 durchsetzte. Florian Heise erzielte in der 73. Minute den entscheidenden Treffer seiner Mannschaft. Mit nun 41 Punkten belegt Nettetal aktuell den sechsten Tabellenplatz und befindet sich damit weiterhin im oberen Mittelfeld der Tabelle.