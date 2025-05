MG: Die Entscheidungen am Wochenende

Drei Spieltage stehen regulär noch an, danach steht auch die Spielzeit 2024/25 in den Geschichtsbüchern. Einige Entscheidungen sind bereits gefallen, andere sind noch offen. Insbesondere der Abstiegskampf von der Oberliga bis zur Kreisliga A beschäftigt noch einen Großteil der Vereine aus der Region Mönchengladbach-Viersen. Das Wochenende könnte einiges an Klarheit bringen.

Oberliga Viel Hoffnung auf eine sensationelle Rettung dürfte es bei Union Nettetal nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die Sportfreunde Baumberg nicht mehr geben. Bei noch drei ausstehenden Spielen beträgt der Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz und dem 1. FC Monheim acht Zähler. Sollte Nettetal am Freitag gegen Sonsbeck gewinnen, bleibt abzuwarten, wie Monheim am Sonntag bei SW Essen spielt. Selbst, wenn Monheim verliert, wäre der endgültige Abstieg der Union womöglich nur um eine Woche aufgeschoben.

Diesen Status erhoffen sich auch die VSF Amern am kommenden Spieltag: Gegner ist am Sonntag zu Hause der Cronenberger SC (15.30 Uhr), der mit Platz 16 kaum noch Chancen auf den Klassenverbleib hat. Die Rechnung für Amern ist einfach: Ein Sieg und die Mannschaft wäre gerettet. Die gegenwärtige Form macht zumindest aus Amern-Sicht Hoffnung, immerhin ist die Mannschaft nach Punkten das viertbeste Rückrunden-Team.

Bezirksliga Mit minimalen Chancen auf den Landesliga-Aufstieg geht TuRa Brüggen in den Saisonendspurt. Allerdings beträgt der Rückstand auf Platz zwei und den OSV Meerbusch bei drei ausstehenden Spielen aktuell sechs Punkte. Brüggen müsste also bestenfalls alle drei Spiele gewinnen, während Meerbusch maximal nur einen Dreier holen darf. Entsprechend gering sind für TuRa die Aussichten auf die Vizemeisterschaft, die zur Teilnahme an den Aufstiegs-Playoffs berechtigt. Am Sonntag (15 Uhr) ist ein Sieg bei der Partie gegen CSV Marathon Krefeld aus Brüggener Sicht daher Pflicht – ansonsten ist das Thema Landesliga abgehakt. Der OSV Meerbusch spielt bereits am Freitagabend zu Hause gegen Grevenbroich-Süd.

Mit einer schlechten Ausgangslage geht ebenfalls die SpVg Odenkirchen in die letzten Spieltage. In der Tabelle klafft bei noch zwei Spielen für Odenkirchen eine Lücke von sechs Zählern zum SSV Grefrath und dem ersten Nichtabstiegsplatz. Zumal Grefrath noch eine Partie mehr zu bestreiten hat, während Odenkirchen dieses Wochenende spielfrei hat. Holt Grefrath daher am Sonntag gegen Willich mindestens einen Punkt, ist der direkte Klassenerhalt für Odenkirchen nicht mehr möglich. Die SpVg hat jedoch als Tabellenfünfzehnter über die Relegation noch die Chance auf ein weiteres Jahr in der Bezirksliga.

Kreisliga A Der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz hinter dem SV Lürrip dürfte womöglich bis zum letzten Spieltag dauern. Drei Spiele stehen für Türkiyemspor und den SC Rheindahlen noch an, derzeit hat Türkiyemspor zwei Punkte Vorsprung. Eine definitive Entscheidung wird es dieses Wochenende also nicht geben. Rheindahlen trifft bereits am Freitag (20 Uhr) auf den Rheydter SV, Türkiyemspor empfängt am Sonntag (15.15 Uhr) den Polizei SV.

Der Abstiegskampf umfasst hingegen noch die halbe Liga. Zwischen Rang 14, derzeit der erste Abstiegsplatz, und Position sieben liegen nur sieben Zähler. Als sicherer Absteiger steht bislang nur Tabellenschlusslicht Rot-Weiss Venn fest. Die Reserve von Victoria Mennrath könnte als Tabellenvorletzter an diesem Wochenende folgen, sofern das eigene Spiel am Sonntag bei den Sportfreunden Neersbroich (15 Uhr) verloren geht und die Konkurrenz Punkte holt. Ein Abstiegsduell steigt zwischen dem SV Schelsen und BW Wickrathhahn (Sonntag, 15.15 Uhr).