MFV und Dominic Krümpelbeck gehen im Sommer getrennte Wege

Nach nunmehr 6 Jahren ist im Sommer Schluss beim MFV. Dies war das Ergebnis nach mehreren Gesprächen zwischen der Vereinsführung und unserem aktuellen Trainer Dominic Krümpelbeck. „Wir bedanken uns bereits jetzt bei Dominic für seine überragende Arbeit weit über die normale Trainertätigkeit hinaus. Wir wüssten nicht, wo wir jetzt stehen würden, wenn Dominic damals nicht zum MFV gekommen wäre. Dafür gebührt ihm unser großer Dank und höchste Anerkennung.“ so Vorstand Sport Steffen Diemer.

Dominic Krümpelbeck übernahm dem MFV in der Corona Zeit und durch einen gemeinsamen Kraftakt konnte die Mannschaft bis hin zur Landesliga-Topmannschaft entwickelt werden. Neben dem Aufstieg in die Verbandsliga und dem darauffolgenden bitteren Abstieg über die Abstiegsrelegation wurden ausschließlich Top-Platzierungen in der Landesliga erreicht. Darüber hinaus entwickelte sich die 1b von einem Abstiegskandidaten zu einer mehr als soliden Kreisligamannschaft. Die gute und konstruktive Zusammenarbeit der Trainerteams aus dem Herrenbereich waren hierzu stets eine wichtige und zugleich nachahmungsreife Komponente.