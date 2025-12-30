Meyer-Wassertechnik-Cup: TSV Wustrau mit Hallenspektakel in Fehrbellin

In der Rhinhalle Fehrbellin wird der Jahreswechsel auch 2026 sportlich verlängert. Vom 2. bis 4. Januar richtet der TSV Wustrau zum dritten Mal den Meyer-Wassertechnik-Cup aus und bündelt an drei Tagen Hallenfußball aus dem Fußballkreis Prignitz/Ruppin. Gespielt wird in drei Wettbewerben: mit den ersten Männermannschaften, den zweiten Mannschaften sowie einem Ü35-Turnier. Den Auftakt macht am Freitagabend das Turnier der 1. Männer – mit Gastgeber, Titelverteidiger und einem Teilnehmerfeld, das regionale Rivalität und sportliche Spannung verspricht.

Drei Wettbewerbe, ein gemeinsamer Rahmen Über drei Tage hinweg wird der Cup in unterschiedlichen Alters- und Leistungsklassen ausgespielt. Neben dem Turnier der ersten Männermannschaften stehen auch die zweiten Mannschaften sowie ein Ü35-Wettbewerb auf dem Programm. Damit vereint das Turnier ambitionierten Herrenfußball, Entwicklungsräume für zweite Teams und den Erfahrungsschatz der Altherren in einem gemeinsamen sportlichen Rahmen.

Ein Turnier mit gewachsener Bedeutung Der Meyer-Wassertechnik-Cup geht in seine dritte Auflage und hat sich in kurzer Zeit als fester Termin im regionalen Hallenkalender etabliert. Der TSV Wustrau nutzt die Rhinhalle in Fehrbellin erneut als zentralen Austragungsort und setzt auf ein kompaktes, intensives Format. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie lassen wenig Raum für taktisches Abwarten und zwingen die Mannschaften früh zu Klarheit und Konsequenz.

Der Gastgeber als konstanter Fixpunkt

Der TSV Wustrau ist in allen drei Wettbewerben vertreten und bildet damit den sportlichen Mittelpunkt des Turniers. Für den Gastgeber bedeutet der Meyer-Wassertechnik-Cup nicht nur Organisation, sondern auch sportliche Präsenz vor heimischem Publikum. Gerade im Hallenformat, in dem Abläufe, Wege und Atmosphäre vertraut sind, kann dieser Faktor Gewicht bekommen.

Titelverteidiger und Herausforderer bei den 1. Männern

Im Turnier der ersten Männermannschaften steht der TSV Chemie Premnitz im Fokus. Der Titelverteidiger reist mit der Rolle des Gejagten an und wird von Beginn an Maßstab für die Konkurrenz sein. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die SG Einheit Zepernick II, den Pritzwalker FHV 03, den SV Hohennauen, den SV 90 Fehrbellin sowie den TSV Wustrau selbst. Sechs Mannschaften, eine Gruppe, jeder gegen jeden – der Modus lässt keine Ausweichbewegungen zu.

Ein klarer Modus mit maximaler Dichte

Die Vorrunde der 1. Männer wird in einer gemeinsamen Gruppe ausgespielt. Jedes Team absolviert mehrere Spiele, jede Begegnung fließt direkt in die Tabelle ein. Gerade in diesem Modus wird Konstanz zum entscheidenden Faktor: Einzelne Ausrutscher lassen sich kaum kompensieren, Serien dagegen verschaffen sofort Luft.

Der Auftakt setzt den Ton

Der Turnierabend der ersten Männermannschaften beginnt um 18:30 Uhr mit der Partie TSV Wustrau gegen TSV Chemie Premnitz. Der Gastgeber trifft damit direkt auf den Titelverteidiger – ein Auftakt, der die Halle sofort auf Betriebstemperatur bringen dürfte. In der Folge reiht sich Spiel an Spiel, ohne längere Pausen und ohne Schonfristen.

Rhythmus und Belastung als Schlüssel

Mit fortschreitendem Abend wächst die Bedeutung von Organisation und Regeneration. Spiele wie SG Einheit Zepernick II gegen TSV Wustrau, TSV Wustrau gegen SV 90 Fehrbellin oder das Duell zwischen Pritzwalker FHV 03 und TSV Chemie Premnitz sorgen dafür, dass keine Mannschaft lange aus dem Wettkampfmodus fällt. Der Spielplan verlangt ständige Präsenz und schnelle Anpassung.

Regionale Vergleiche im Hallenformat

Der Meyer-Wassertechnik-Cup lebt von seinen regionalen Paarungen. Vereine aus Prignitz und Ruppin treffen in engem Zeitfenster aufeinander, Unterschiede im Spielstil treten in der Halle besonders deutlich hervor. Ohne große Räume und mit begrenzter Spielzeit wird jeder Ballkontakt zum Prüfstein für Technik und Entscheidungsfindung.

Ein Auftakt mit Signalwirkung für das Wochenende

Der Freitagabend der 1. Männer bildet den sportlichen Startpunkt für drei Tage Hallenfußball. Die Ergebnisse dieses Abends setzen nicht nur einen Sieger fest, sondern prägen auch die Stimmung für die folgenden Turniere der zweiten Mannschaften und der Ü35. Der Meyer-Wassertechnik-Cup beginnt damit nicht als Einzelereignis, sondern als Auftakt zu einem langen, dicht getakteten Hallenwochenende.

Beim Turnier der 2. Männer am Samstag, 03.01.2026, ab 19 Uhr sind dabei: TSV Wustrau (Gastgeber), Langener SV 02, SpG Union Neuruppin II/RSV Maulwürfe, SV Rot-Weiß Kyritz, SpVgg Gühlen-Glienecke/Rägeln und TuS Wildberg 90. Bei der Ü35 spielen am Sonntag, 04.01.2026, ab 13 Uhr mit: TSV Wustrau (Gastgeber), SV Union Neuruppin, SV Eintracht Alt Ruppin, SV Rot-Weiß Kyritz, Birkenwerder BC 08 und TuS Wildberg 90.

Fehrbellin als Treffpunkt zum Jahresbeginn

Mit dem Meyer-Wassertechnik-Cup schafft der TSV Wustrau erneut einen Ort der Begegnung zum Start ins neue Jahr. Die Rhinhalle in Fehrbellin wird für drei Tage zum Zentrum des regionalen Hallenfußballs. Der Freitag der 1. Männer ist dabei mehr als nur der Anfang: Er setzt den Maßstab für Intensität, Anspruch und Atmosphäre eines Turniers, das sich in kurzer Zeit fest etabliert hat.