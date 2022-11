Meyer nervenstark im Derby - Gellersen ringt Treubund nieder Gellersen beendet den Negativtrend und atmet auf

Drei Platzverweise und zwei Strafstöße sprechen für ein emotionales Derby am Heidberg. Der TSV Gellersen hat seinen Negativlauf gestoppt und gegen den MTV Treubund Lüneburg einen immens wichtigen 2:1-Erfolg eingefahren. Die Turner rutschen wiederum auf einen Abstiegsplatz ab.

Die Lüneburger waren spielerisch aber auch auf dem Chancenzettel leicht überlegen. Dafür legte Gellersen mehr die Tugenden an den Tag, die im Abstiegskampf gebraucht sind. Nach einem Foul an Jonas Kennemann übernahm Robin Meyer die Verantwortung und schoss die Hausherren in Front (9.).

Nach dem Seitenwechsel spitzte sich das Spiel dann zu: Mevlan Baran sah die Ampelkarte (55.), unmittelbar danach glich Carlos Anson aus (53.). Als die Partie zu kippen drohte, MTV-Schlussmann Jan-Hendrick Sommer für eine Notbremse die Rote Karte (70.)., auch Sascha Winter durfte mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig duschen gehen, als er gegen den zweiten Strafstoß für Gellersen protestierte (74.).

Dieses Mal war Marcel Wulf in der Folge eines ruhenden Balls regelwidrig zu Fall gebracht worden. R. Meyer übernahm einmal mehr die Verantwortung und untermauert mit seinem 16. Saisontor seinen Platz an der Spitze der Torjäger-Liste (76.). Nachdem Gellersen zuvor sechs der letzten sieben Spiele verlor, ist ihr Negativtrend nun gestoppt.