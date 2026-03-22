Meyer-Doppelpack krönt Leistung: Quickborn bleibt oben dran Rückkehrer Tom Meyer wird zum entscheidenden Faktor für den TuS Holstein Quickborn: Beim Heidgrabener SV schnürt er einen Doppelpack und sorgt dafür, dass sein Team den Kontakt zur Spitze der Bezirksliga West hält. von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Traf doppelt: Tom Meyer. – Foto: Samir Faizy

Der TuS Holstein Quickborn hat seine Ambitionen in der Bezirksliga West eindrucksvoll unterstrichen und sich beim Heidgrabener SV mit 3:1 durchgesetzt. Im Mittelpunkt stand dabei einmal mehr Rückkehrer Tom Meyer, der nach seiner Winter-Rückkehr vom SV Rugenbergen zum Matchwinner avancierte. >>> Tom Meyer ist eine "Super-Verstärkung" für Holstein

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Die Gäste erwischten einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der dritten Minute brachte Nick Brandes Quickborn früh in Führung und stellte die Weichen direkt auf Auswärtssieg. Nur wenige Minuten später legte Meyer nach: In der achten Minute erhöhte er auf 2:0 und sorgte damit für einen Auftakt nach Maß. Heidgraben verkürzt - doch Meyer antwortet Heidgraben zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und fand zurück ins Spiel. In der 19. Minute verkürzte Philippe Noel Schümann auf 1:2 und brachte die Partie wieder in eine offene Phase. Gerade in solchen Momenten zeigt sich, wie wichtig ein effizienter Offensivspieler sein kann - und genau diesen hatte Quickborn in seinen Reihen. Meyer, der im Winter vom SV Rugenbergen zurückgekehrt war, übernahm erneut Verantwortung.

Meyer macht den Unterschied In der 57. Minute schlug Meyer ein zweites Mal zu und stellte auf 3:1. Es war ein Treffer mit Signalwirkung, denn er brachte Quickborn auf die Siegerstraße. Der Doppelpack des Rückkehrers war damit einmal mehr spielentscheidend. Schon in den vergangenen Wochen hatte Meyer seine Torgefahr unter Beweis gestellt - nun bestätigte er seine Form erneut und entwickelte sich zunehmend zu einem wichtigen Faktor im Offensivspiel der Quickborner. Mit dem Sieg festigt der TuS Holstein Quickborn seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Bei nun 39 Punkten bleibt die Mannschaft in Reichweite zu den Topteams der Liga und kann weiterhin nach oben schielen. Der Heidgrabener SV hingegen bleibt im Tabellenmittelfeld und verpasst die Chance, sich weiter nach vorne zu orientieren.