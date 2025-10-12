Meybodi freut sich über seinen ersten Sieg mit dem SVK

Ali Meybodi, Coach des SV Kurdistan Düren, fiel nach Abpfiff eine Last von den Schultern. In seinem fünften Spiel als Trainer durfte er endlich den ersten Sieg feiern. Gegen das Tabellenschlusslicht Viktoria Glesch-Paffendorf gab es einen 2:1-Erfolg.

„Das war jetzt spielerisch kein Feuerwerk. Wir haben unter der Woche besprochen, dass wir kämpfen und mehr machen müssen“, freute sich Meybodi dass seine Mannschaft Wort hielt. Seine Elf lief in vorderster Linie konsequent an und hielt bis in die Nachspielzeit von Halbzeit zwei die Null. In Abschnitt eins sah man beiden Teams an, dass sie aufgrund der schlechteren Ergebnisse der Vorwochen verunsichert waren.

Der SVK hatte mehr Tormöglichkeiten, die Gäste aber zwei brandgefährliche Abschlüsse in Abschnitt eins. Gleschs Aleksandar Manolov scheiterte zweimal an Keeper Nisar Goraya, wobei einmal die Latte mithalf. Zur Pause stand es 1:0 für die Heimelf, da die Dürener einmal erfolgreich durchkamen. Nach langem Ball von Veli Cebe, legte Sandro Frugaborsi den Ball sich selbst vor und war per Lupfer mit dem zweiten Kontakt erfolgreich (40.).

In Abschnitt zwei scheiterten die Gäste erneut am Aluminium. Diesmal stand Gleschs Kapitän Damiano Pellegrino der Pfosten im Weg. Es blieb lange beim 1:0, weil beim SVK der letzte Pass nicht angekommen wollte. Für das 2:0 war eine geniale Idee von Cayan Baysan von Nöten. Er drosch einen Freistoß aus 17 Metern kurz vor der Torauslinie auf den ersten Pfosten. Dort konnte der Torwart den Ball nur noch ins Tor abwehren (82.).