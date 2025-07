MEY Generalbau Cup: Topbesetzung aus Regionalliga und Oberliga

Am 12. und 13. Juli 2025 steigt der MEY Generalbau Cup – vier Top-Teams der Region kämpfen dabei um den Titel: die Regionalligisten Stuttgarter Kickers und TSG Balingen, der Oberligist FC 08 Villingen sowie der Gewinner des Vorturniers, das Samstag, 12. Juli, auf dem Kunstrasenplatz in Frommern gespielt. Das Halbfinale und die Platzierungsspiele finden am Sonntag, 13. Juli, Bizerba Arena in Balingen statt. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Hier sind die Infos der Veranstalter dazu:

Am 13. Juli gibt es beim Hauptturnier des Mey-Cups Spitzenfußball in der Bizerba Arena zu sehen.

KO-System

Gestartet wird mit den beiden Halbfinals, die Gewinner spielen im Finale um Platz 1, die Verlierer um Platz 3.

Spielzeit

Am Finaltag dauert jede Partie 60 Minuten (2 x 30 Minuten).

Teilnehmer

Am 13. Juli wird erstmalig in der Bizerba Arena der Finaltag des Mey-Generalbau-Cups ausgespielt. Mit zwei Regionalliga- und einem Oberliga-Team ist das Teilnehmerfeld hochkarätig besetzt. Für Spannung sorgt der Underdog als Sieger des Vorturniers.

Stuttgarter Kickers

Mit den Kickers kommt ein absolutes Traditionsteam nach Balingen. Die "Blauen" haben eine lange Geschichte zurück in der sie bereits in der 1. Bundesliga spielten. Auch im DFB-Pokal schafften sie bereits ganz weite Schritte und standen 1987 im Finale des Wettbewerbes. Nach einigen Jahren in der Oberliga, kehrten die Degerlocher vor 3 Jahren zurück in die Regionalliga. Dort verpassten sie knapp den Durchmarsch in die 3. Liga mit Platz 2. In der abgelaufenen Saison reichte es zu einem 6. Platz. Mit den Kickers kommt somit ein Top-Regionalligist in die Bizerba Arena.

FC 08 Villingen

In der kommenden Saison werden die Villinger in der Oberliga an den Start gehen. Nach einer fulminanten Saison 23/24, in der man in die Regionalliga aufgestiegen war und den Pokalsieg feiern konnte, reichte es nicht zum Klassenerhalt. Dennoch zeigte der Trainerwechsel in der Rückrunde Wirkung und es konnten teils beachtliche Ergebnisse erzielt werden. Nun gilt es also in der Oberliga den Neustart fortzusetzen.

TSG Balingen

Die TSG Balingen konnte im vergangenen Jahr mit attraktivem Heavy Metal Fußball für Furore in der Oberliga und im Pokal sorgen. Im zweitgenannten scheiterte das junge Team im Finale, in der Liga reichte es für Platz zwei. Über die Aufstiegsspiele klappte es mit einem Nervenkrimi und die Jungs von der Eyach sind in der neuen Saison zurück in der Regionalliga.

Vorturnier

Spielmodus

Los geht's am Samstag (12. Juli) mit dem Vorturnier beim TSV Frommern.

Ligasystem

Alle gegen alle! Das Turnier wird im Ligaprinzip ausgespielt, somit hat jeder Club vier Spiele.

Spielzeit

Die Dauer einer Partie ist auf 30 Minuten angesetzt. Die Teams kommen somit auf jeweils 120 Minuten Spielzeit.

Spielform

Das Turnier wird als normales Großfeld Turnier im 11 gegen 11 ausgespielt.

Wertung

Der Sieger wird nach dem normalen Ligaprinzip ermittelt, wobei ein Sieg drei Punkte einbringt und ein Unentschieden beiden Teams jeweils einen.

Preis

Neben den Sachpreisen ist der eigentliche Gewinn das Ticket für das Hauptturnier. Der Sieger des Vorturniers spielt am Folgetag in der Bizerba Arena mit den Stuttgarter Kickers, dem FC 08 Villingen und der TSG Balingen.

Teilnehmer

Fünf Teams kämpfen am 12. Juli um das Ticket für den Finaltag.

TSV Frommern

Als Ausrichter genießt der TSV Frommern den Heimvorteil. Nach dem Last-Minute Abstieg startet der Gastgeber mit neuem Trainer (Lukas Fölsch) in der Bezirksliga und wird sich sicher von seiner besten Seite zeigen wollen.

SSC Tübingen

Eine Liga darüber darf in der kommenden Saison der SSC Tübingen antreten, nach dem sich der Nordstadt Club aus Tübingen souverän die Meisterschaft in der Bezirksliga Alb sicherte. Als Landesligist ist der SSC wohl der Favorit des Vorturniers. Schauen wir ob der Kult-Club dieser Einschätzung gerecht wird.

FC Suebia Rottweil

Ebenfalls viel Kult zeichnet Suebia Rottweil aus und das, obwohl es den Verein noch gar nicht so lange gibt. Keine 15 Jahre gibt es den noch jungen Club und dennoch hat er bereits oft für Furore gesorgt. Wir sind auf den Auftritt der Rotttweiler gespannt.

SGM Hardt/Lauterbach

Für eine Überraschung kann sicher auch die neue Spielgemeinschaft Hardt/Lauterbach sorgen. Zur neuen Saison gehen die beiden Vereine aus Hardt und Lauterbach zusammen. Die Teilnahme beim Mey-Cup ist damit einer der ersten Auftritte des Teams.

FC Stetten/Salmendingen

Die zweite Spielgemeinschaft aus Stetten und Salmendingen schließen das Teilnehmerfeld ab. Als A-Ligist nehmen sie sicher die Rolle des Underdogs ein und können frei aufspielen.