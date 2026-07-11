MEY Generalbau Cup: Der finale Sonntag mit zwei Drittligisten steht an

Am gestrigen Freitag wurde das Vorturnier der Herren in der Gruppe B mit einer Spielzeit von jeweils 30 Minuten fortgesetzt, wobei die Teams um den verbleibenden Platz im Finale kämpften. Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Hirrlingen und dem TSV Laufen/Eyach endete nach intensiver Spielzeit mit einem 1:1-Unentschieden. Anschließend zeigte sich der SV Hirrlingen konsequent und bezwang den SSC Tübingen knapp mit 1:0, was eine Vorentscheidung für den Ausgang der Gruppe herbeiführte.

Torfestival zum Abschluss der Gruppenphase

In der letzten Begegnung des Freitags schenkten sich die Mannschaften nichts, als der TSV Laufen/Eyach und der SSC Tübingen aufeinandertrafen. Das Spiel endete nach einem packenden Schlagabtausch mit einem ereignisreichen 4:2-Erfolg für den SSC Tübingen. In der Endabrechnung der Gruppe B verbuchte der SV Hirrlingen insgesamt 4 Punkte sowie 2:1 Tore. Der SSC Tübingen verzeichnete am Ende des Spieltags 3 Punkte und 4:3 Tore, während der TSV Laufen/Eyach die Gruppenphase mit 1 Punkt und 3:5 Toren abschloss.

Rückblick auf die knappen Entscheidungen der Gruppe A

Bereits am Mittwoch lieferten sich die Teams der Gruppe A packende Partien. Das Duell zwischen dem SV Dotternhausen und dem TSV Frommern endete nach intensiver Spielzeit mit einem 2:2-Unentschieden. Im Anschluss präsentierte sich der SV Dotternhausen torhungrig und bezwang die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag deutlich mit 4:0. Da der TSV Frommern sein Spiel gegen die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag mit 3:1 gewann, entschied das Torverhältnis über das Weiterkommen. Der SV Dotternhausen verbuchte insgesamt 4 Punkte sowie 6:2 Tore, während der TSV Frommern ebenfalls 4 Punkte, aber 5:3 Tore vorwies. Die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag verließ das Vorturnier ohne Punktgewinn bei 1:7 Toren.

Spitzenfußball im Halbfinale des Hauptturniers

Im anschließenden Hauptturnier am morgigen Sonntag wird das Niveau nochmals angehoben, wenn die Teams in einer verlängerten Spielzeit von jeweils 60 Minuten gefordert sind. Die Zuschauer dürfen sich auf hochkarätige Halbfinalbegegnungen freuen. Um 12:15 Uhr kämpfen der Drittligist SG Sonnenhof Großaspach und der Oberligist FC 08 Villingen um den Einzug ins Endspiel. Direkt danach, um 13:45 Uhr, fordert der Oberligist und Gastgeber TSG Balingen den Drittligisten VfB Stuttgart II heraus.

Die großen Finalentscheidungen des Hauptspieltags

Die Entscheidungen über die endgültigen Platzierungen fallen am späten Sonntagnachmittag ebenfalls bei einer Spielzeit von jeweils 60 Minuten. Die beiden Verlierer der Halbfinalpartien spielen um 15:30 Uhr um Platz 3, bevor um 17 Uhr das große Finale um den Turniersieg des MEY Generalbau Cups ausgetragen wird. Die Mannschaften werden hier alles abrufen müssen, um den prestigeträchtigen Turniersieg perfekt zu machen.

Ein buntes Rahmenprogramm für das Miteinander Neben dem sportlichen Wettkampf auf dem Rasen bietet der Turniertag viel Raum für ein starkes Miteinander. Ein besonderes Highlight zwischen den Spielen auf dem Platz ist das Einlagenspiel der Lebenshilfe Zollernalb gegen Tübingen United. Zudem sorgt das Rahmenprogramm der Lebenshilfe Zollernalb von 12 bis 18 Uhr abseits des Rasens mit Essen, Musik, Mitmach-Aktionen und einer entspannten Lounge für eine einladende Atmosphäre für die ganze Familie.