MEY Generalbau Cup 2026: Packender Auftakt in Balingen

In den packenden Partien der Gruppe A am Mittwoch schenkten sich die Teams nichts. Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Dotternhausen und dem TSV Frommern endete nach intensiver Spielzeit mit einem 2:2-Unentschieden. Anschließend zeigte sich der SV Dotternhausen torhungrig und bezwang die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag deutlich mit 4:0.

Da der TSV Frommern sein Spiel gegen die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag mit 3:1 gewann, entschied das Torverhältnis über das Weiterkommen. Der SV Dotternhausen verbuchte insgesamt 4 Punkte sowie 6:2 Tore, während der TSV Frommern ebenfalls 4 Punkte, aber 5:3 Tore vorwies. Die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag verließ das Vorturnier ohne Punktgewinn bei 1:7 Toren.

Vorschau auf die Duelle der Gruppe B

Die Fußballbegeisterung reißt nicht ab, denn am Freitag, den 10. Juli 2026, wird das Vorturnier fortgesetzt. In der Gruppe B kämpfen der SV Hirrlingen, der SSC Tübingen und der TSV Laufen/Eyach um den verbleibenden Platz im Finale. Auch hier beträgt die Spielzeit jeweils 30 Minuten. Das erste Spiel zwischen dem SV Hirrlingen und dem TSV Laufen/Eyach wird um 18:30 Uhr angepfiffen. Um 19:30 Uhr folgt die Begegnung des SSC Tübingen gegen den SV Hirrlingen, ehe um 20:30 Uhr das Duell zwischen dem TSV Laufen/Eyach und dem SSC Tübingen ansteht.

Der Auftakt des großen Hauptspieltags

Der Sonntag, den 12. Juli 2026, verspricht unter dem Motto „Gemeinsam für Balingen“ ein Tag voller Emotionen und Begegnungen zu werden. Den sportlichen Auftakt in der Bizerba-Arena macht um 11 Uhr das Finale des Vorturniers. In einer Spielzeit von 30 Minuten trifft der SV Dotternhausen auf den Sieger der Gruppe B, um den ersten Gewinner des Tages zu ermitteln.

Spitzenfußball im Halbfinale des Hauptturniers

Im anschließenden Hauptturnier wird die Intensität erhöht, wenn die Teams in einer Spielzeit von jeweils 60 Minuten gefordert sind. Die Zuschauer dürfen sich auf hochkarätige Halbfinalbegegnungen freuen. Um 12:15 Uhr kämpfen der Drittligist SG Sonnenhof Großaspach und der Oberligist FC 08 Villingen um den Einzug ins Endspiel. Direkt danach, um 13:45 Uhr, fordert der Oberligist und Gastgeber TSG Balingen den Drittligisten VfB Stuttgart II heraus.

Die Finalentscheidungen und ein buntes Rahmenprogramm

Die beiden Verlierer der Halbfinalpartien spielen um 15:30 Uhr um Platz 3, bevor um 17:00 Uhr das große Finale um den Turniersieg ausgetragen wird. Neben dem sportlichen Wettkampf bietet der Turniertag Raum für ein starkes Miteinander. Ein besonderes Highlight zwischen den Spielen auf dem Platz ist das Einlagenspiel der Lebenshilfe Zollernalb gegen Tübingen United. Zudem sorgt das Rahmenprogramm der Lebenshilfe Zollernalb von 12 bis 18 Uhr abseits des Rasens mit Essen, Musik, Mitmach-Aktionen und einer entspannten Lounge für eine einladende Atmosphäre für die ganze Familie.