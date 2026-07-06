MEY Generalbau Cup 2026: Fußballfest bei der TSG Balingen

Die Vorfreude in der Region ist groß, da das Vorturnier auch in diesem Jahr ein fester Bestandteil des Mey Generalbau Cups ist. Sechs Vereine kämpfen in zwei Gruppen um den Einzug ins Finale. In der Gruppe A treten am Mittwoch, den 8. Juli ab 18:30 Uhr, der SV Dotternhausen, der TSV Frommern und die SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag gegeneinander an.

Am Freitag, den 10. Juli ab 18:30 Uhr, folgen die Partien der Gruppe B mit dem SV Hirrlingen, dem SSC Tübingen und dem TSV Laufen/Eyach. Die beiden Gruppensieger erarbeiten sich das Recht, den großen Hauptspieltag zu eröffnen.

Der Hauptspieltag im Zeichen der Begegnung

Am Sonntag, den 12. Juli, wird die Bizerba-Arena zur Bühne für einen Tag voller Fußball und Begegnung. Das Finale des Vorturniers macht um 11 Uhr den Auftakt. Dabei stehen sich der Sieger der Gruppe A und der Sieger der Gruppe B gegenüber, um den ersten Gewinner des Tages zu ermitteln.

Hochkarätige Halbfinalbegegnungen auf dem Rasen

Im anschließenden Hauptturnier wird die Intensität erhöht, wenn die Teams in einer Spielzeit von jeweils 60 Minuten gefordert sind. Das erste Halbfinale wird um 12:15 Uhr zwischen dem Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach und dem Oberligisten FC 08 Villingen angepfiffen. Um 13:45 Uhr folgt das zweite Halbfinale, in dem der Oberligist und Gastgeber TSG Balingen auf den Drittligisten VfB Stuttgart II trifft. Die beiden Verlierer der Halbfinalpartien spielen um 15:30 Uhr um Platz 3, bevor um 17 Uhr das Finale um den Turniersieg ansteht.

Ein emotionales Highlight und buntes Rahmenprogramm

Neben dem sportlichen Wettkampf bietet der Turniertag Raum für besondere Emotionen und ein starkes Miteinander. Ein besonderes Highlight zwischen den Spielen auf dem Platz ist das Einlagenspiel der Lebenshilfe Zollernalb gegen Tübingen United. Zudem sorgt das Rahmenprogramm der Lebenshilfe Zollernalb von 12 bis 18 Uhr abseits des Rasens für eine einladende Atmosphäre. Mit Essen, Musik, Mitmach-Aktionen und einer entspannten Lounge wird die Bizerba-Arena zu einem Erlebnisort für die ganze Familie.