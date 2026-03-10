Mevan Mustafa verlängert beim SV Azadi Lübeck Leistungsträger setzt Zeichen im Aufstiegsrennen – 12 Tore und die meisten Einsatzminuten im Team von Redaktion · Heute, 11:28 Uhr · 0 Leser

Der SV Azadi Lübeck kann weiter auf einen seiner wichtigsten Offensivspieler bauen: Mevan Mustafa hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der Flügelspieler gehört in dieser Saison zu den prägenden Figuren der Mannschaft und will mit dem Team den Aufstieg in die Landesliga schaffen.

Der SV Azadi Lübeck hat eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft getroffen: Flügelspieler Mevan Mustafa bleibt dem Verein erhalten und hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der Offensivakteur zählt in der laufenden Spielzeit zu den konstantesten Spielern im Kader. Mit 20 Einsätzen hat Mustafa bislang die meisten Minuten aller Spieler absolviert und sich damit als feste Größe im Team etabliert. Auch offensiv setzt der Flügelflitzer klare Akzente: 12 Saisontore unterstreichen seine Bedeutung für den bisherigen Saisonverlauf.

Die Vertragsverlängerung kommt für den Verein daher zur rechten Zeit – nicht zuletzt mit Blick auf das große Ziel der laufenden Spielzeit. Mustafa selbst macht keinen Hehl aus den Ambitionen: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim SV Azadi Lübeck um ein weiteres Jahr verlängert zu haben. Ich fühle mich hier sehr wohl und wurde von der Mannschaft, dem Trainerteam und dem gesamten Umfeld sehr herzlich aufgenommen. Unser klares Ziel für diese Saison ist der Aufstieg in die Landesliga. Darüber hinaus wollen wir weiter an unsere Leistungen anknüpfen, wir haben noch Großes vor.“