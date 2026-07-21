Meuterei in Ottenbeck? Zweite Stader Mannschaft lehnt Trainernachfolger ab von Tageblatt · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

VfL Güldenstern Stade II spielte unter dem scheidenden Trainer Christoph Stahn eine erfolgreiche Saison und wurde Vizemeister. Die vereinsinterne Nachfolgeregelung lehnte die Mannschaft ab. Foto: Struwe



Der amtierende Vizemeister der Kreisliga hat schon während der kurzen Vorbereitungsphase seine neuen Trainer ausgetauscht. Was war beim VfL Güldenstern Stade II los?

Sie hatten sich auf ihre neue Aufgabe als Trainerduo beim Kreisligisten VfL Güldenstern Stade II sehr gefreut: Die Brüder Walerij und Alexander Hettich sollten die Nachfolge von Trainer Christoph Stahn antreten. Nach nur zwei Wochen der Saisonvorbereitung war bereits alles vorbei. Durch die ablehnende Haltung der Mannschaft zog das Duo die Reißleine.

Was war passiert? Walerij Hettich hat die Antwort parat. „Wir wussten natürlich, worauf wir uns einlassen. Gegen uns wurden sofort kritische Stimmen laut. Der Mannschaft hatten wir das Konzept vorgestellt. Ziel war es, jeden Spieler individuell weiter zu verbessern. Viele schienen damit nicht einverstanden zu sein.“



Als die Hettichs ankündigten, drei oder vier Spieler aus der von ihnen zuvor trainierten Dritten hochzuziehen, stieß dies auf deutliche Ablehnung, so Walerij Hettich. „Und auf die Ansage, den einen oder anderen Spieler möglicherweise auf einer anderen Position einsetzen zu wollen, wurde mit völligem Unverständnis registriert.“ Die Folge war der schnelle Bruch

Zur ersten Trainingseinheit erschienen gerade mal sieben Spieler aus dem Kader. Danach waren es vier. Am dritten Trainingsabend kamen noch die Spieler aus der bisherigen Dritten. Das Ende der Zusammenarbeit war damit besiegelt.