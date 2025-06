Meuselwitz holt Mittelfeldkicker von Ligarivalen

Seine meisten Einsätze absolvierte der 23-jährige in der letzten Saison im defensiven und offensiven zentralen Mittelfeld. In der letzten Saison absolvierte er 30 Spiele für die Hertha Zehlendorf, knapp die Hälfte davon von Beginn an. „Für mich ist es ein guter nächster Entwicklungsschritt und ich möchte einen Beitrag leisten für eine ähnlich beachtenswerte Saison wie die letzte“, so Eric Stiller zu seiner Motivation. Der Vertrag läuft vorerst für ein Jahr mit Leistungsoption bis Sommer 2027.

Ausgebildet wurde Stiller bei Lok Leipzig und später RB Leipzig. Bei den Roten Bullen absolvierte er im B-Junioren-Alter auch Spiele in der Junioren-Bundesliga. Dann führte ihn sein Weg zu Dynamo Dresden, wo er in der U19-Bundesliga kickte. 16 Einsätze bei zwei Toren standen hier zu Buche. Seine erste Station im Männerbereich war dann Bischofswerda in der Regionalliga. Über Auerbach führte ihn dann sein Weg zu Hertha 03 Zehlendorf. Bei den Berlinern feierte er den Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga. In der Aufstiegssaison glänzte Eric Stiller mit elf Toren, elf Vorlagen und war damit maßgeblich am Aufstieg beteiligt.