Meurer treibt 02er zum Derbysieg Verbandsliga: Biebricher 3:1 über Eltville

Region. Der Fußball-Verbandsligist FV Biebrich 02 bleibt in der Erfolgsspur, die Spvgg. Eltville muss als Liga-Schlusslicht nach der Hinserie um den Verbleib bangen. 3:1 gewannen die 02er um den starken David Meurer das Derby. Sechs Siege aus den vergangenen sieben Spielen – auch bei der SG Walluf (3:1 über Kinzenbach) zeigt der Daumen dauerhaft nach oben. Parallel bremste der SV Niedernhausen trotz personeller Probleme seine Talfahrt ab. Thomas Brewer sorgte in der Nachspielzeit für das 2:1-Siegtor beim SC Waldgirmes II, das noch einige Zeit nach dem Schlusspfiff ausgelassen gefeiert wurde.

Bei Eltville feierte der aus der eigenen Jugendschmiede aufgerückte Stürmer David Sarris nach langer Verletzungspause sein Saisondebüt. Und durfte gleich mitjubeln, nachdem Mojtaba Tajik einen Freistoß traumhaft in den Winkel gesetzt hatte. Die Startphase gehörte den Gästen, ehe Biebrich Fahrt aufnahm. Im Anschluss an den von Maurice Pinger hereingegebenen Eckball war Orkun Zer mit der Stirn zur Stelle. Wichtig bei den Biebrichern: David Meurer lebte Zweikampfstärke vor, riss seine Teamgefährten mit. Im zweiten Abschnitt leitete Orkun Zer bei einer Kontersituation zum 2:1-Torschützen Fredrick Ferguson weiter, der kurz darauf für Jan Urbich Platz machte. Dessen Hereinnahme zahlte sich gleich aus,

Urbich wurde zum Wegbereiter des von Meurer erzielten 3:1. „Die erste Halbzeit hat mir nicht gefallen. Nach der Pause wurde es besser und wir hätten vielleicht noch ein oder zwei Tore mehr machen können. Auf jeden Fall sind wir nach dem Rückstand gut zurückgekommen“, zog 02-Coach Nazir Saridogan Bilanz. Eltvilles Trainer Thorsten Lang musste auf die kranken Philipp Zentner, Marlon Klärner und Sebastian Clarysse sowie den verletzten Christopher Bingel verzichten. Es fand: „Unsere ersten 20, 25 Minuten waren spielerisch hervorragend. Später hat man gemerkt, dass wir nicht mit voller Kapelle am Start waren. In der zweiten Hälfte waren wir nicht mehr in der Lage, dagegenzuhalten. Glückwunsch an die Biebricher, der Sieg war verdient. Wir kämpfen weiter.“ Die 02er sind nun spielfrei, die Eltviller fahren zum FC Dorndorf (So., 15 Uhr).

FV Biebrich 02: Reining; Meurer, Kunert, Walther (59. Dorul), Schug, Mo. Christ, Ferguson (77. Urbich), Jaatit (88. Aboubakari), Landu Mateus, Pinger. O. Zer.