Meuer überragt: Die Spieler von Duisburg - Köln II in der Einzelkritik

Maximilian Braune Riesenfehler in der 3. Minute wurde nicht bestraft. Beim Gegentreffer chancenlos, konnte sich danach aber auch nicht auszeichnen. Note: 3 Tobias Fleckstein Beschränkte sich im Spielaufbau zumeist auf Kurzpässe zu Hahn und ins zentrale Mittelfeld. Mit deutlich mehr Abspielfehlern als sein Nebenmann, dafür in Halbzeit zwei wieder ordentlich im Zweikampfverhalten. Note: 3- Jakob Bookjans Beinahe ohne Ballaktionen in der Anfangsviertelstunde, wurde danach häufiger von seinen Mitspielern gefunden, doch ohne echten Ertrag in Halbzeit eins. Brachte daraufhin mit seinem kompromisslosen Abschluss zum 1:1 wieder Feuer in den Kessel. Leistete entsprechend seinen Beitrag, bevor für ihn nach knapp 70 Minuten Feierabend war. Note: 2- Jonas Michelbrink Konnte sich im Spielaufbau nicht hervorheben. Seine Bogenlampe im eigenen Sechzehner trug eine große Mitschuld am Gegentreffer. Musste nach der daraufhin blassen ersten Hälfte für Meuer weichen. Note: 5 Thilo Töpken Lebt als Strafraumstürmer im Normalfall von Zuspielen in die Gefahrenzone. Diese blieben lange Zeit komplett aus. Konnte per Kopf beinahe das dritte Tor nachlegen. Ansonsten ein undankbares Spiel für den Winter-Zugang. Note: 4+ Can Coskun Trat in Halbzeit eins fast nur über gewonnen Kopfballduelle in Erscheinung. Danach deutlich aktiver mit und gegen den Ball. Note: 3- Florian Egerer Wurde in der Zentrale schon früh unter Druck gesetzt, tat sich mit dem Rücken zum Spiel entsprechend schwer und streute auch den gelegentlichen, haarsträubenden Fehler ein. Note: 4 Joshua Bitter Konnte sich offensiv wie defensiv kaum auszeichnen. Ob per Diagonalpass – oder mit der Flanke aus dem Halbfeld – sorgte er für wenig Akzente nach vorne. Note: 4 Maximilian Dittgen Beackerte die rechte Seite im Duell mit Akmestanli. In den Aktionen um den Strafraum viel zu häufig unglücklich bis überhastet. Hatte die große Chance zum Ausgleich in der 40. Minute, doch setzte die Direktabnahme zu hoch an. Blieb für die zweite Hälfte auf der Bank. Note: 5 Patrick Sussek Suchte in seinen Aktionen immer den Weg zum Tor. Einer der wenigen Aktivposten in Halbzeit eins. Danach auch ordentlich, wurde aber von Symalla auf der anderen Seite überschattet. Note: 3+ Alexander Hahn Suchte immer wieder vertikale Pässe, die auch Umschaltsituationen des MSV einleiteten. Defensiv ließ er sich nichts zu Schulden kommen. Note: 2

Steffen Meuer Der personifizierte Gamechanger. Legte das 1:1 per Hacke sehenswert vor und nahm auch bei seinem Treffer im Zusammenspiel mit Symalla keine Gefangenen. Ein präsenterer Auftritt neben den beiden entscheidenden Situationen hätte seine Leistung noch besser abgerundet Note: 1-

Jan-Simon Symalla Präsentierte sich umgehend als Upgrade gegenüber Dittgen. Behielt vor dem 2:1 die Übersicht für Meuer und suchte auch danach immer wieder über seine Tempodribblings den Weg zum Tor. Note: 2+

Jesse Tugbenyo Giftig in den Zweikämpfen und läuferisch bemüht. Eine Chance per Distanzschuss vergab er. Note: -

Mert Gökcan Legte das 3:1 per Flanke sehenswert vor. Hatte naturgemäß in der kurzen Zeit nicht viele weiteren Szenen. Note:

Dustin Willms Sorgte mit seinem Kopfballtreffer für den Schlusspunkt der Partie. Auch er hatte ansonsten keine nennenswerten Aktionen. Note: -

1. FC Köln II



Jonas Nickisch An den Gegentreffern komplett schuldlos, davor im ersten Durchgang noch gar nicht gefordert. Note: 3-

Ermin Kujovic Verblasste oft neben dem präsenteren Höger. Ihm fehlte in Halbzeit zwei dann auch der defensive Zugriff. Note: 4-

Teoman Akmestanli Defensiv anfangs kaum gefordert, holte sich zu Recht den gelben Karton nach einem harten Einsteigen gegen Bitter ab. Hatte danach reichlich Probleme gegen den eingewechselten Symalla. Note: 4

Rijad Smajic Konnte sich als Innenverteidiger auf die reine Defensivarbeit beschränken und ließ so in der ersten Hälfte nicht viel zu. Gegen den MSV-Express im zweiten Durchgang dann auch überfordert Note: 4+

Oliver Schmitt Als Offensivmann mit ungewohnt vielen Defensivaufgaben bedacht. Konnte sich entsprechend nur über gelegentliche Umschaltsituationen entfalten, dort wurde er aber nicht so häufig gesucht wie seine Nebenmänner. Note: 4+

Mikail Özkan Sollte wie Smajic in der Innenverteidigung nur Feuer löschen. Das gelang in der ersten Hälfte hervorragend, danach nur noch bedingt. Note: 4+

Jaka Cuber Potocnik Unruheherd für die Defensivabteilung der Duisburger. Wenn es schnell nach vorne ging, war er immer in der Nähe, klare Torchancen blieben dabei aber für ihn aus. 3+

Marvin Obuz Vergab direkt nach dem Seitenwechsel die Riesenchance zum 2:0. Schwamm davor und danach mit dem Strom, stach nicht sonderlich heraus Note: 4

Jakob Krautkrämer Hinterließ auf der rechten Seite keinen bleibenden Eindruck, konnte sich aber von Schuld an den Gegentreffern freisprechen. Note: 3 -

Mansour Ouro-Tagba Bei Umschaltsituationen eine der ersten Anspielstationen. Dabei setze er seinen Körper in den Aktionen gegen Fleckstein und Hahn ordentlich ein. Note: 3

Marco Höger Sehr aktiv in der Anfangsphase, wurde häufig von seinen Mitspielern gesucht. Am Ball dabei beinahe fehlerlos. Krönte seine starke Leistung zu Beginn mit dem trockenen Abschluss zum 1:0. Ließ sich zusammen mit seinen Mitspielern dann auch vom Tabellenführer überrollen. Verließ das Feld gelbvorbelastet. Note: 2

Einwechslungen

Fayssal Harchaoui Bemüht in dem zunehmend unkontrollierten Spiel seines Teams Fuß zu fassen, konnte nicht herausstechen. Note: -

Etienne Borie Kam nach der stärksten Phase der Duisburger rein und konnten nicht für die notwendigen Impulse sorgen. Note: -

Stephan Salger Konnte die Defensive mit seiner Routine auch nicht wesentlich beruhigen. Note: -

Patrik Kristal Setzte in der Schlussphase keine nennenswerten Akzente. Note: -

Justin von der Hitz Musste in der Abwehr kurz nach seiner Einwechslung auch das dritte schlucken. Viel mehr Zeit blieb daraufhin aber nicht mehr für ihn. Note: -