Das Kreisoberliga-Duell zwischen Sonnenberg und Klarenthal ist gleichzeitig auch das Duell der beiden Brüder, die als Spielertrainer in beiden Teams fungieren: André Meudt (links) und Marcel Meudt. – Foto: Nicole Wagner/Willi Roth

Meudt-Brüderduell in der Kreisoberliga Sonnenberg-Spielertrainer Andre erwartet Klarenthal-Coach Marcel +++ 1.SC will dem Tabellenführer Punkte klauen

Sonnenberg. Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) empfängt Sonnenberg mit Spielertrainer Andre Meudt den 1.SC Klarenthal. Beim SCK führt seit einigen Spielen Andrés Bruder Marcel als Spielertrainer Regie. Der Ex-Sonnenberger sammelte zuvor als Trainer der A-Junioren in Sonnenberg Erfahrung und will diese jetzt gegen seinen Bruder in Punkte umwandeln. Doch in diesem Duell geht es sicherlich um mehr als Punkte. Die beiden Brüder spielen seit ihrer frühesten Jugend zusammen Fußball und so bekommt diese Duell für beide besondere Brisanz.

Vorfreude aufs Wiedersehen "Es wird ein sehr schönes Erlebnis mit Klarenthal gegen meinen Bruder anzutreten", freut sich Marcel. "Wir haben als Kinder immer eins gegen eins gespielt, dieses Brüderduell ist einfach etwas Schönes." Gerade weil Marcel mit seinem Jugendverein Klarenthal gegen seine andere Liebe Sonnenberg antritt, freut er sich umso mehr, das Brüderduell auf Vereinsebene zu heben. "Ich muss meine Jungs auch gar nicht groß motivieren, ich glaube jeder ist heiß drauf, den Erstplatzierten zu ärgern. Ich hatte eine sehr schöne Zeit in Sonnenberg, für die ich auch sehr dankbar bin und ich freue mich immer wieder, da zu sein."

Seitdem es klar war, dass Marcel Trainer in Klarenthal wird - er hatte vor circa sechs Wochen das Amt von Mo Akrri übernommen - fiebern die Brüder dem Aufeinandertreffen entgegen. Am liebsten will der Coach natürlich den Auswärtsdreier mitnehmen, doch er ist sich auch der Hammeraufgabe Sonnenberg bewusst, der als ungeschlagener Tabellenführer naturgemäß als Favorit in die Partie geht: "Wir gucken dann einfach, was nach 90 Minuten rumkommt. Ich freue mich auf das Gesamtpaket: Meinen Bruder wiederzusehen und beim Tabellenführer anzutreten, der noch dazu mein Ex-Verein ist", sagt Marcel Meudt. Doch Marcel weiß auch um die Qualitäten seines Teams: "Ich traue meiner Mannschaft alles zu, wenn wir als Kollektiv auftreten. Dann ist es ganz schwer, gegen uns zu gewinnen." Klarenthal hat zurzeit mit einigen Ausfällen zu kämpfen, doch Marcel sieht das nicht als Hindernis:" Ich bin mit den Jungs, die aus der 1B aufrücken, auch immer sehr zufrieden."