Mettmann und Hochdahl gewinnen ihre letzten Testspiele Ein platzierter Maresch-Schuss in die lange Ecke bringt ASV auf die Siegerstraße, ein Schössler-Knaller unter die Latte leitet 2:1‑Erfolg der Rhenania ein.

Auch ASV Mettmann gewinnt seine Generalprobe – Foto: Markus Becker

Am dritten Rückrunden-Spieltag stehen sich der ASV Mettmann und Rhenania Hochdahl in der Bezirksliga, Gruppe 1, im direkten Duell gegenüber. Jeweils gegen Vertreter aus der Gruppe 2 feierten beide Klubs, zumindest ergebnistechnisch, eine gelungene Generalprobe vor dem Auftakt in die zweite Serie am kommenden Wochenende.

Mettmann gewinnt in Ronsdorf Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit legten die Gäste im zweiten Durchgang einen höheren Gang ein. Wirklich überzeugend war es aber nicht, was der ASV gegen den Ligarivalen aus der vergangenen Saison anbot. Irgendwie aber auch der holprigen Vorbereitung mit nur zwei Testspielen geschuldet. „Das war sicher kein fußballerischer Leckerbissen. Wir haben einige gute Chancen liegen lassen, hätten in der zweiten Halbzeit unsere im Ansatz vielversprechenden Angriffe besser ausspielen müssen. Dennoch ist der Sieg für die Köpfe der Spieler wichtig“, urteilte der Sportliche Leiter Imad Omairat. Den Rückstand (18.) durch Phil Ketzscher egalisierte Justin Lüdtke auf Zuspiel Ahmed Kizilisik (39.). Torschütze Lüdtke hatte bereits zuvor (21.) den Ausgleich auf dem Fuß, ließ aber nach der Hereingabe von Toni Markovic die letzte Konsequenz vermissen. Der Siegtreffer ging neun Minuten nach der Pause auf das Konto von Tristan Maresch, der eine feine Einzelleistung mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke abschloss.

Auch Hochdahl ist erfolgreich bei einer Mannschaft aus der Bezirksliga 2 Ob die Hochdahler in der Bezirksliga, Gruppe 2, eine sorgenfreie Saison spielen würden? Darüber darf spekuliert werden. Fakt ist, dass das Team von Peter Burek binnen weniger Tage nach Vohwinkel und Rott auch dem dritten Gegner aus der Parallelgruppe das Nachsehen gab. Der gelungene Fußballtag begann für den SCR, sozusagen zum Abschluss der Vorbereitung, zunächst mit einem gemeinsamen Mittagessen. Im Spiel selbst schlug sich das Plus an Ballbesitz in Halbzeit eins noch nicht zahlenmäßig nieder. Vielmehr musste Schlussmann Daniel Mazikowski bei einem Schuss aus Nahdistanz (26.) klasse parieren, um ein Gegentor zu verhindern.