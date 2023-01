Mettmann: Sportplätze sind zurzeit gesperrt Erhöhte Unfallgefahr auf Kunstrasen.

So entfällt unter anderem das für Sonntag am Erbacher Berg geplante Testspiel des 1. FC Wülfrath gegen den FC Blau-Gelb Überruhr. Das für Samstag angesetzte Freundschaftsspiel des Oberligisten VfB 03 Hilden beim Regionalligisten SV Lippstadt ist dagegen wohl nicht gefährdet. Statt auf der Anlage an der Hoffeldstraße zu trainieren, absolvierten die Fußballer des VfB 03 Hilden am Donnerstagabend eine Cageball-Einheit in einem Düsseldorfer Sportcenter.