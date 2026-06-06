Mettmann gegen Bilk: Ein Verfolgerduell ohne Brisanz

Mettmann trifft auf Bilk – Foto: Sascha Köppen

ASV Mettmann – Sparta Bilk Düsseldorf. Von der Paarung her ein klassisches Verfolgerduell. Der Tabellenfünfte der Bezirksliga, Gruppe 1, empfängt am letzten Spieltag den direkten Verfolger. Anstoß ist um 15 Uhr im Sportzentrum Spessartstraße. Gleichwohl ist die Luft auf beiden Seiten längst raus. Mettmann (59 Punkte) kann selbst bei einem Sieg den zehn Punkte vorne liegenden Düsseldorfern Rang vier nicht mehr streitig machen.

„Das sehen wir ganz realistisch. Für beide Seiten geht es um nichts mehr. Aber wir erwarten von unserer Mannschaft zum Abschluss eine gute Leistung. Die Jungs sollen mit einem Sieg schon ein wenig Werbung für die kommende Spielzeit machen. Selbst wenn der Kader dann in großen Teilen anders aussieht“, betont Imad Omairat. In welchem Rahmen die ausscheidenden Spieler verabschiedet werden, schien zumindest Mitte der Woche noch offen. Immerhin handelt es sich, wie bereits berichtet, um einen XXL-Umbruch.

Der Sportliche Leiter des ASV meldete in dieser Woche einen weiteren Zugang. Max Möllemann kommt vom Landesligisten SG Unterrath nach Mettmann. Der erfahrene Keeper wird dort, unter der Leitung von Torhüter-Trainer Martin Schoberth, das bewährte Duo mit Semih Demirhat und Niklas Wurth verstärken. Der 30-Jährige, in seiner persönlichen Statistik mit 207 Einsätzen geführt, wird in seiner langjährigen Karriere, die bis hierhin ausschließlich die Stationen SGU und Rather SV aufweist, in sportlicher Hinsicht erstmals außerhalb der Landeshauptstadt aktiv. „Mit Max konnten wir einen Keeper verpflichten, der sowohl in der Bezirksliga als auch in der Landesliga viel Erfahrung gesammelt hat. Er komplettiert damit unser kleines, jetzt sehr gut aufgestelltes Torwartteam“, berichtet Omairat.