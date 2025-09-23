Mettmann dominiert Meerbusch, lässt aber viele Chancen liegen

Pichuras Co-Trainer Acar Sar zählte allein in den ersten 45 Spielminuten „zehn klare Tormöglichkeiten, davon fünf Hochkaräter“. Es hätte also noch schlimmer kommen können für die Linksrheinischen. Bei deren einzig wirklich zwingender Chance (59.) musste sich Semih Demirhat im ASV-Gehäuse indes mächtig strecken, um den Ausgleich zu verhindern – eine klasse Parade. Zuvor (53.) gingen die Platzherren durch Umut Demir endlich in Führung, nachdem in Durchgang eins etliche Großchancen nicht genutzt wurden. „Meerbusch war froh, dass es zur Pause noch 0:0 stand, was aber nicht dem Spielverlauf entsprach. Nach dem 1:0 ging es weiter mit unserem Einbahnstraßen-Fußball“, urteilte hinterher Mettmanns Sportlicher Leiter Imad Omairat.

Justin Lüdtke mit einem Doppelpack (62., 77.) und Abwehrspieler Johannes Erkens mit einem als Flanke gedachten Torschuss aus halbrechter Position hoch in den linken Winkel (67.) erzielten die weiteren Treffer. Das vermeidbare Gegentor (76.) ging im Anschluss an eine Ecke auf das Konto von Eric Schulz. Aus Mettmanner Sicht besonders positiv: Nach einjähriger Zwangspause (Kreuzbandriss) feierte Zugang Ahmet Kizilisik (32 – zuletzt Rot-Weiß Wülfrath) mit einem Kurzeinsatz seine Premiere im ASV-Trikot.