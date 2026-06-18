Metin Yilmaz kann Aufstieg – sogar ohne Training

Der Aufstieg von Norden-Nordwest ist eine der bemerkenswertesten Geschichten der Saison. Während viele Vereine auf eingespielte Strukturen und feste Trainingsbedingungen bauen können, musste NNW in den vergangenen Jahren immer wieder mit schwierigen Rahmenbedingungen umgehen. Eine Trainingsstätte fehlt dem Verein für die Erste. Umso bemerkenswerter ist der sportliche Erfolg.

An der Spitze des Vereins steht mit Metin Yilmaz ein Mann, der Aufstiege aus eigener Erfahrung kennt. 2018/19 war Norden-Nordwest zuletzt Kreisliga-A Ligist. 2024 übernimmt er Verantwortung als Präsident des Vereins und begleitet seitdem die Entwicklung des Klubs maßgeblich.

Parallel Vizepräsident bei Berlin Türkspor

Yilmaz ist jedoch nicht nur bei Norden-Nordwest eine bekannte Größe. Wie bereits 2024 in einem FuPa-Bericht beschrieben wurde, engagiert er sich parallel auch bei Berlin Türkspor. Dort ist sein Sohn inzwischen Präsident des Berlin-Ligisten, während Metin Yilmaz als Vizepräsident weiterhin Verantwortung übernimmt. Der Name Yilmaz ist eng mit der Erfolgsgeschichte von Türkspor verbunden. Bereits zu Zeiten des damaligen Hellas-Türkspor war Metin Yilmaz an mehreren sportlichen Höhenflügen beteiligt. Insgesamt durfte er drei Aufstiege bis in die Berlin-Liga miterleben und mitgestalten.

Aufstieg von Norden-Nordwest stellt eine Herausforderung da

Nun kommt mit dem Aufstieg von Norden-Nordwest ein weiteres Kapitel hinzu. Auch wenn die Herausforderungen für den Verein groß bleiben und die Frage nach einer dauerhaften Sportstätte weiterhin ungelöst ist, zeigt die aktuelle Saison, was mit Engagement, Kontinuität und Zusammenhalt möglich ist.

Für Metin Yilmaz ist es damit nicht der erste Aufstieg seiner Laufbahn – aber vielleicht einer der außergewöhnlichsten.

Norden Nordwest

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