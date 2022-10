Meteor verliert 1:7 gegen Tabellenführer Spandau

Gegen den Aufstiegsaspiranten FC Spandau 06 erschreckt Meteor mit überraschend schwacher Defensivleistung und Disziplin und verliert dadurch nicht nur mit 1:7 sondern auch noch zwei Spieler.

Trotz dieser deutlichen Niederlage, die sich bereits im Laufe der ersten Halbzeit abzeichnete, war Meteor insgesamt die spielbestimmende Mannschaft. Mehr Ballbesitz, mehr Großchancen, spielerisch war Meteor wirklich gut dabei. Wie dann aber die Gegentore fielen, das war schon mehr als nur Pech. Das 1:0 Spandaus, in der 20. Spielminute, war dabei aber noch gut herausgespielt und kann so dann auch fallen. Nachdem Marcel Horchert auf der linken Außenbahn bis auf die Grundlinie durchlaufen konnte, brachte er anschließend eine flache Flanke in den heimischen Strafraum. Dort stand Dominik Dampke ziemlich alleingelassen und sorgte, mit Spandaus erstem Angriff, für die Gästeführung. Meteor ließ sich dadurch aber zunächst nicht beirren und versuchte weiter nach Vorne zu spielen. Vor allem der agile Elton Makengo hätte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen können, ließ diesen aber freistehend liegen.

Auf der anderen Seite machten es die Spandauer deutlich konsequenter. Nach einem weiten Abschlag von Dominik Petzsche, verschätzte sich Tim Riese und Leorant Abduli, der einen Sahnetag erwischt hatte, nutze die Möglichkeit zum 2:0 (37.). Nur zwei Minuten später war es Lukas Schmidt, der sich bei einem gegnerischen Einwurf verschätzte und so Abduli die Möglichkeit gab, erneut aufs von Leo Suilmann gehütete Tor zuzugehen und von der Strafraumgrenze zum 0:3 einzunetzen. Meteor war nun völlig von der Rolle. Dazu passte es, dass nur eine Minute darauf Kenney Sey auf dem glatten Geläuf ausrutschte, wodurch dann auch Norman Guski freie Bahn hatte. Spandaus Top-Torjäger ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und netzte zum 0:4 ein. Vier Schüsse, vier Tore – effizienter geht es nicht. Aber auch Meteor hatte zwischendurch die Chancen das Spiel positiver zu gestalten. Nach vorne sah das ganze nämlich gar nicht so schlecht aus. Aber erneut Makengo und Aytac Herdem ließen größte Chancen liegen. So ging es mit einem aus Meteorsicht völlig unnötigem 0:4-Rückstand in die Kabinen.