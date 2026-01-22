Meteor und Novi Pazar stellen weitere Neuzugänge vor

Nach Balla Keita und Altan Zekovic hat Bezirksligist Novi Pazar zwei weitere Transfers eingetütet. Der zuletzt vereinslose Ashraf Hafed Asad Abozriba sammelte in der Vergangenheit unter anderem bei Staaken und Brandenburg 03 Landesliga-Erfahrung, soll die Offensive verstärken. Zudem kommt King David Yeboah Frimpong Szigath von Berlin Türkspor. Dort absolvierte der 20-Jährige in der Hinrunde drei Kurzeinsätze in der Berlin-Liga.

Der BFC Meteor hat einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Mit Leon Splanemann kehrt ein junger Torhüter zurück, der von der U7 an bei Meteor Fußball spielte. Zuletzt trug der 19-Jährige ein halbes Jahr lang das Trikot des BSC Rehberge.

