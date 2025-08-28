Meteor reist nach Köpenick - Teutonia will nachlegen

Nach einem torreichen Auftakt mit klaren Siegen der Favoriten und ersten Dämpfern für Mitstreiter geht es nun darum, wer die frühe Richtung vorgibt: Kann Teutonia seine Dominanz bestätigen? Setzt Meteor den nächsten Ausruf ans Aufstiegsrennen? Oder sorgen Außenseiter erneut für Überraschungen?

Ein echtes Spitzenspiel schon am zweiten Spieltag: Der Tabellenzweite Köpenicker FC, trainiert von Marco Hamann und Paul Weinholz, empfängt den Tabellendritten BFC Meteor 06 mit Coach Demircan Dikmen. Beide Teams haben ihre Auftaktspiele klar gewonnen: Köpenick überzeugte beim 4:0 bei Union 06, Meteor schickte Hansa 07 mit 3:0 nach Hause. Besonders Daniel Bohnsack beim KFC glänzte mit zwei Treffern, während bei Meteor die mannschaftliche Geschlossenheit stach. Für beide Teams geht es darum, den Kontakt zu Spitzenreiter Teutonia zu halten – der Sieger setzt ein erstes Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen.

Stern Marienfelde startet mit einem 1:0-Erfolg bei Türkiyemspor und geht als Tabellenachter in den zweiten Spieltag. Trainer Thomas Huse lobt vor allem die defensive Stabilität seiner Mannschaft, die auch gegen Viktoria II von entscheidender Bedeutung sein dürfte. Viktoria II, betreut von ihrer Nachwuchsabteilung im Unterbau des Regionalligisten, unterliegt zum Auftakt knapp mit 3:4 in Hermsdorf. Trotz dreier eigener Treffer zeigt sich die Defensive noch anfällig. Für Marienfelde gilt es, den Schwung des Auftaktsiegs mitzunehmen, während Viktoria II dringend punkten muss, um nicht im Tabellenkeller zu verharren.

In Mahlsdorf treffen zwei Auftaktsieger aufeinander. Die Zweite von Eintracht Mahlsdorf (Platz 7) gewann 3:2 gegen Aufsteiger Wannsee, wobei Christian Preiss mit zwei Toren und zwei Vorlagen herausragte. Trainer Mirko Wilke lobt die Offensivkraft, mahnt aber zur Defensivarbeit. Gegner Fortuna Biesdorf II, als Aufsteiger auf Platz 4, setzte sich mit 4:2 gegen Stralau durch. Trainer Roy-Marvin Laumer sieht sein Team bestens in der Liga angekommen. Ein Spiel, das zeigen wird, ob Biesdorf in der Landesliga sofort mithalten kann oder ob Mahlsdorf seine Erfahrung ausspielt.

Im Hansa Stadion trifft Tabellenplatz 14 auf Platz 10 – beide nach Auftaktniederlagen noch punktlos. Patrick Fischer, Trainer von Hansa 07, weiß um die Bedeutung des Heimauftakts nach dem 0:3 bei Meteor. Kladow verlor spektakulär mit 3:4 gegen Internationale II, zeigte aber offensive Qualitäten. Trainer Sercan Kara fordert mehr Balance zwischen Angriff und Verteidigung. Für beide Mannschaften geht es um die ersten Punkte der Saison – ein frühes Kellerduell mit Signalwirkung.

So., 31.08.2025, 11:00 Uhr SSC Teutonia SSC Teutonia SC Union 06 SC Union 06 11:00 PUSH

Berlin-Liga Absteiger gegen Aufsteiger – mehr Gegensatz geht kaum. Absteiger SSC Teutonia fegte am ersten Spieltag Liria mit 8:0 vom Platz und führt die Tabelle souverän an. Trainer Matthias Wolk verfügt mit Marvin Kubens (3 Tore), Lucas Menne (2 Tore, 1 Vorlage) und einer bärenstarken Offensive über ein echtes Pfund. Union 06, von Marcel Marschalky betreut, verlor den Auftakt mit 0:4 gegen Köpenick und muss nun ausgerechnet bei Teutonia antreten. Ein Spiel David gegen Goliath – alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Sensation.

So., 31.08.2025, 12:30 Uhr FC Internationale Berlin 1980 FC Inter II FV Wannsee FV Wannsee 12:30 PUSH

Internationale II, trainiert von Yannik Lüdtke, lieferte am ersten Spieltag ein Spektakel und gewann bei Kladow mit 4:3. Gegner Wannsee, betreut von Axel Vogel, unterlag knapp 2:3 bei Mahlsdorf II und belegt Rang 11. Die Defensive muss sich steigern, will man bei Inter II bestehen. Für beide Teams geht es darum, im Mittelfeld früh Punkte zu sammeln. Ein Spiel mit offenem Ausgang – die Offensive spricht für die Hausherren, Wannsee setzt auf Leidenschaft.

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf FC Liria 1985 Berlin FC Liria 14:00 PUSH

Hermsdorf startet nach einem wilden 4:3 gegen Viktoria II auf Platz 5. Trainer Tobias Röttgen freut sich über die Offensivstärke seiner Mannschaft, sieht aber Defizite in der Absicherung. Nun geht es gegen Schlusslicht Liria, das nach dem 0:8 bei Teutonia auf Wiedergutmachung aus ist. Trainer Arber Shuleta muss seine Defensive neu ordnen, sonst droht erneut ein Debakel. Ein klassisches Spiel „oben gegen unten“, bei dem Hermsdorf die Favoritenrolle trägt.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr FSV Berolina Stralau 1901 Stralau Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor 15:00 PUSH

Stralau, trainiert von Alvi Kallço, verlor 2:4 bei Aufsteiger Biesdorf, trotz zweier Treffer von Sebastian Heßler, der sich früh in die Torjägerliste eintrug. Türkiyemspor, unter Coach Deniz Özkaya als Mitfavorit gehandelt, patzte überraschend mit 0:1 gegen Marienfelde und belegt Platz 12. Für die Gäste ist es der erste Charaktertest, wenn sie im Aufstiegsrennen bestehen wollen. Stralau hofft auf die Heimstärke – ein Duell mit Brisanz.

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!