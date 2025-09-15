Meteor patzt bei Türkiyemspor – Hansa 07 trifft sechsmal

Der dritte Spieltag der Landesliga-Staffel 2 hatte es in sich – vor allem offensiv. Fast fünfzig Tore fallen in den neun Partien. Besonders spektakulär war das Duell zwischen dem FC Liria und Hansa 07: Am Ende setzen sich die Gäste mit 6:5 durch, nachdem das Spiel mehrfach hin und her kippt. Weiter ungeschlagen bleiben drei Teams: Der SSC Teutonia siegt souverän mit 4:1 beim FV Wannsee, der VfB Hermsdorf dominiert beim 5:1 in Kladow und Stern Marienfelde wahrt seine weiße Weste mit einem 2:0 bei Internationale II. Aufsteiger Fortuna Biesdorf II muss dagegen erstmals Lehrgeld zahlen: Gegen den Köpenicker FC gibt es ein 3:6 und damit die erste Niederlage nach zwei Auftaktsiegen. Türkiyemspor Berlin 1978 meldet sich eindrucksvoll mit zwei Dreiern (am Sonntag 2:0 gegen Türkiyemspor) in Folge zurück – Ohne Punkte bleiben nach diesem Spieltag weiterhin Wannsee, Kladow, Union 06, Berolina Stralau und der FC Liria, der nach dem Torfestival gegen Hansa weiter am Tabellenende steht
Ein spektakuläres Spiel mit vielen Toren! Dennis Bohnsack schnürt einen Dreierpack für die Gäste, Nicholas Tauschwitz und Jose-Antonio Ondo Mangue treffen ebenfalls. Roman Ilinseer macht in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Biesdorf kommt erst spät ins Rollen: Mika Friebe, Paul Postatny und Lukas Rothe verkürzen zwar, doch die Aufholjagd reicht nicht.
Mahlsdorf startet furios: Christian Preiß erzielt gleich zwei Treffer, ehe Arijan Emini ebenfalls doppelt trifft. Stralau kann durch Jim Holtz verkürzen, und Ali Esweiei macht es kurz vor Schluss noch einmal spannend. Doch Mahlsdorf hält dagegen und fährt den Heimsieg ein.
In einer ausgeglichenen Begegnung macht Stern Marienfelde das Effektive aus seinen Chancen. Onur Bas bringt die Gäste nach der Pause auf Kurs, Ben Krause setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Internationale bleibt engagiert, aber glücklos.
Hermsdorf zeigt eine bärenstarke erste Halbzeit und entscheidet das Spiel praktisch schon vor der Pause. Linus Tietz, Jeremy Schneider, Daniel Zelei und Markus Jach treffen allesamt, ehe Jan Oberstein nach Wiederanpfiff sogar erhöht. Kladow kommt nur noch durch Furkan Sensoy zum Ehrentreffer, Hermsdorf siegt souverän.
Ein wahres Torfestival entwickelt sich zwischen Liria und Hansa. Die Gäste aus Kreuzberg erwischen den besseren Start: Julius Mattmüller und Lionel Maas bringen Hansa früh in Führung. Kurz vor der Pause verkürzt Mehrdad Hassanzadeh, der auch nach dem Seitenwechsel erneut trifft. Doch Wenzel Voß und Björn Döhring bauen die Führung für Hansa wieder aus, ehe Alkan Jerfi Cicek Liria im Spiel hält. Fynn Gersch und Nicolas Marwin Trabandt sorgen schließlich für den entscheidenden Vorsprung, bevor Durim Elezi und Egzon Rexhepi noch einmal Spannung bringen. Am Ende setzt sich Hansa knapp, aber verdient durch.
Türkiyemspor kontrolliert die Partie gegen Meteor über weite Strecken. Prince Boakye bringt sein Team in Führung, Benedikt Sulemana macht in der zweiten Hälfte alles klar. Meteor versucht, noch einmal zurückzukommen, findet aber kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber.
Viktoria Berlin U23 zeigt vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Vito Everett Dieckert und Rayan Ait Manssour sorgen früh für eine komfortable Führung. Union 06 verkürzt zwar durch Jannik Heeland, doch kurz nach der Pause stellt Jeremy Herrmann den alten Abstand wieder her. Union bleibt kämpferisch, Paul Gstrein bringt die Gäste noch einmal heran, doch Viktoria bringt den knappen Vorsprung über die Zeit.
Teutonia dominiert die Partie beim FV Wannsee klar. Marvin Kubens trifft doppelt, Robin Stenzel und Jannik Stenzel legen ebenfalls nach. Erst in der Nachspielzeit gelingt Ben Toure der Ehrentreffer für Wannsee.
___________________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Landesliga-Staffel 2
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!