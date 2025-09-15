Meteor patzt bei Türkiyemspor – Hansa 07 trifft sechsmal

Ein wahres Torfestival entwickelt sich zwischen Liria und Hansa. Die Gäste aus Kreuzberg erwischen den besseren Start: Julius Mattmüller und Lionel Maas bringen Hansa früh in Führung. Kurz vor der Pause verkürzt Mehrdad Hassanzadeh, der auch nach dem Seitenwechsel erneut trifft. Doch Wenzel Voß und Björn Döhring bauen die Führung für Hansa wieder aus, ehe Alkan Jerfi Cicek Liria im Spiel hält. Fynn Gersch und Nicolas Marwin Trabandt sorgen schließlich für den entscheidenden Vorsprung, bevor Durim Elezi und Egzon Rexhepi noch einmal Spannung bringen. Am Ende setzt sich Hansa knapp, aber verdient durch.

Türkiyemspor kontrolliert die Partie gegen Meteor über weite Strecken. Prince Boakye bringt sein Team in Führung, Benedikt Sulemana macht in der zweiten Hälfte alles klar. Meteor versucht, noch einmal zurückzukommen, findet aber kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber.

Viktoria Berlin U23 zeigt vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Vito Everett Dieckert und Rayan Ait Manssour sorgen früh für eine komfortable Führung. Union 06 verkürzt zwar durch Jannik Heeland, doch kurz nach der Pause stellt Jeremy Herrmann den alten Abstand wieder her. Union bleibt kämpferisch, Paul Gstrein bringt die Gäste noch einmal heran, doch Viktoria bringt den knappen Vorsprung über die Zeit.

Teutonia dominiert die Partie beim FV Wannsee klar. Marvin Kubens trifft doppelt, Robin Stenzel und Jannik Stenzel legen ebenfalls nach. Erst in der Nachspielzeit gelingt Ben Toure der Ehrentreffer für Wannsee.

___________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net Hier alles über die Landesliga-Staffel 2

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!